Бесы памяти: чем дальше от войны, тем бездушнее становится отношение к её героям

В канун 9 Мая добила совершенно непонятная ситуация, которая сложилась с памятником на могиле уфимской фронтовички Галины Андреевны Осташевской. Мы сблизились с ней в последние годы её жизни. Я неоднократно писала о ней: и о том, как она с 15 лет оказалась на фронте, а также о том, как Галина Андреевна на склоне лет по простоте душевной стала жертвой мошенницы, выманившей у нее крупную сумму денег, которую пожилая сердобольная женщина занимала для неё у других людей. Как и следовало ожидать, мошенница, всё имущество которой было предусмотрительно переписано на родственников, так ничего и не вернула, а после смерти «гражданки Осташевской», судя по всему, вздохнули с облегчением и судебные приставы, списав её дело в архив.