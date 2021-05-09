Бесы памяти: чем дальше от войны, тем бездушнее становится отношение к её героям

Полку «показушников» прибыло
Сначала друзья рассказали, как у них в школе классная руководительница «выносит мозг» родителям учеников с требованием зарегистрировать воевавших прадедушек и прабабушек для участия в «Бессмертном полку» онлайн. А когда одна из семей ответила, что это уже сделали другие родственники, учительница начала истерить, и заявила, что она обязана перед завучем отчитаться об участии в акции всех учеников.
Сразу вспомнилось, как пять лет назад наш старший сын ходил на шествие «Бессмертного полка» и ему не разрешили нести портрет его деда, потому что он был прикреплен на фанерке нестандартного размера, а вместо родного деда дали табличку с портретом совершенно постороннего фронтовика. После этого неприятного инцидента мы ходили к директору школы и попросили разобраться в ситуации. Он пообещал сделать внушение педагогу. Но, как видно по сегодняшней ситуации, в школе мало что изменилось. Судя по всему, рыба гниет с головы, и мы теперь будем писать жалобу сразу в министерство образования, — пояснили родители школьника.
Похожую историю на своей странице в «Фейсбуке» рассказала уфимка Виолетта Ахметшина и даже опубликовала скриншоты WhatsApp-переписки с педагогом, комментарии к содержанию которой излишни.
— Может, очень усердная и исполнительная учительница? Нам просто скинули для информирования, без какой-либо обязаловки, — уточнила Алина Хабирова.
Но другие комментаторы отметили, что «показушники», подобные вышеупомянутым классным руководителям, изобилуют, и «выносят мозг» не только школьникам и их родителям, но и сотрудникам вполне взрослых коллективов.
1942 несчастья
Потом пришли неожиданные новости из Чишмов, откуда мы делали репортаж два года назад. Напомним, 5 декабря 1942 года на перегоне Шингак-куль-Чишмы произошло столкновение двух встречных военно-санитарных поездов, в котором погибли 42 человека из числа раненых бойцов и медперсонала и 11 человек получили повторные ранения и ожоги. Точно установлено имя только одной погибшей — 19-летней сандружинницы Марии Завьяловой.
Мы подробно рассказывали об этой истории. Долгие годы на месте крушения поездов люди находили человеческие останки, и только в конце 60-х годов усилиями местной жительницы Нели Петровны Смирновой на месте наиболее крупного захоронения останков был установлен небольшой памятник кустарного производства, который по истечении 53 лет так никто и не удосужился заменить на более солидный монумент. Инициатива местных жителей постоянно наталкивалась на множество ограничений, связанных с инструкциями по проведению работ возле такого стратегического объекта, как железнодорожные пути, на условия проведения раскопок поисковиками и т. д.
Дело даже не в замене памятника. Пусть бы оставался тот, который мы установили в 1968 году, он для нас стал близким и родным, возле него долгие годы проводили уроки мужества и принимали ребят в пионеры. Мы вложили в этот памятник не только свои средства, но и душу. Сейчас за ним ухаживают школьники под контролем директора и учителей. Дело в другом — по другую сторону железной дороги есть еще одно место захоронения останков погибших в той катастрофе людей. О нем рассказывали старожилы. Мы многие годы просим провести раскопки там, найти эти останки и перезахоронить их в общую могилу. Однако наталкиваемся на глухую стену равнодушия, говорит Неля Петровна.
Неле Петровне уже много лет, она больна и не в силах продолжать борьбу за память о погибших бойцах и медиках. Несколько лет назад к этой работе подключились бывший следователь из Чишмов Зинур Усеев и поисковичка из Уфы Римма Буранбаева.
Римма Нуриевна провела титаническую работу и нашла родственников нескольких погибших, а также столетнюю свидетельницу катастрофы Марию Ивановну Салманову, проживавшую в Воронежской области.
Журналисты тоже пытались со своей стороны привлечь внимание к этой истории. Телевизионщики сняли фильм. Мы написали несколько публикаций. Одна из них была высоко отмечена на конкурсе. Вручая награду, помнится, высокая начальница перед большим скоплением народа поклялась, что приложит все усилия, чтобы на месте катастрофы санитарных поездов в Чишминском районе провели раскопки и перезахоронение останков.
Поклялась и, как видно, забыла. Переключилась на другие клятвы, а потом и вовсе сменила должность. А мы, наивные, вместе с Нелей Петровной Смирновой, Зинуром Анваровичем Усеевым и Риммой Нуриевной Буранбаевой всё надеялись и ждали. Пока не поняли, что все эти клятвы были очередной показухой.
Прошлогодние торжества по случаю 75-летнего юбилея Победы поглотила пандемия коронавируса. Всем было не до памяти о крушении военно-санитарных поездов.
Потом пришли печальные новости о смерти Марии Салмановой и Зинура Усеева.
Недавно стало известно, что команду поисковиков для работы в архивах и поиска сведений о жертвах железнодорожной катастрофы решено отправить в Санкт-Петербург. С молодыми ребятами должна отправиться и Римма Буранбаева в надежде найти списки раненых, ехавших в тех поездах.
Таким образом, снова появилась надежда, что что-то в этой истории может измениться. Если опять не победит предпраздничная показуха.
Фронтовичке не дают покоя даже после смерти
В канун 9 Мая добила совершенно непонятная ситуация, которая сложилась с памятником на могиле уфимской фронтовички Галины Андреевны Осташевской. Мы сблизились с ней в последние годы её жизни. Я неоднократно писала о ней: и о том, как она с 15 лет оказалась на фронте, а также о том, как Галина Андреевна на склоне лет по простоте душевной стала жертвой мошенницы, выманившей у нее крупную сумму денег, которую пожилая сердобольная женщина занимала для неё у других людей. Как и следовало ожидать, мошенница, всё имущество которой было предусмотрительно переписано на родственников, так ничего и не вернула, а после смерти «гражданки Осташевской», судя по всему, вздохнули с облегчением и судебные приставы, списав её дело в архив.
Галину Андреевну похоронили на Южном кладбище, на краю 23-го квартала. Её провожали в последний путь в шикарном дубовом гробу с никелированными ручками, выделенном за счет государства, а памятник на могилке поставили самый простой — дешевый коричневый обелиск из дюралюминия. Говорили, что земля на могиле должна осесть, и попозже можно будет решать вопрос об установке более солидного памятника. По прошествии двух лет ничего не поменялось. Судя по количеству искусственных букетов на могилке, навещали её не так много людей, среди которых была и я. На соседнем участке похоронены мои родители, так что я в любом случае регулярно оказывалась поблизости от могилы Галины Андреевны и с болью отмечала, насколько неприкаянный и сиротливый у неё вид.
В прошлом году мы со Светланой Беллендир, редактором журнала «Ветеран Башкортостана», которая также хорошо знала Галину Андреевну, решили установить на свои средства новый памятник на могилке Галины Андреевны. Сразу уточню:В мы сделали это не ради самопиара и не собирались это дело афишировать. Осуществить задуманное нам помогли специалисты компании «Уфа-ритуал», заменили убогий «обелиск» красивым железным крестом. Галина Андреевна говорила нам при жизни, что хотела бы именно такой памятник. Помимо фотографии с именем и датами жизни, на памятнике укрепили еще и табличку со стихами. Их в свое время посвятил Галине Андреевне известный поэт Борис Николаевич Павлов, который, к сожалению, тоже недавно ушел из жизни:
«До слёз родная гимнастерка
Сияют солнцем ордена:
Жила военная девчонка,
Сиренью белой седина».
…А потом произошло нечто непонятное. Недавно мы узнали, что на могиле Галины Андреевны стоит другой крест, более дешевый. Причем замену памятника произвели весьма варварским способом — таблички свинтили с прежнего памятника и попытались прикрепить к новому. Судя по качеству выполнения, делали это какие-то нетрезвые шабашники грубой отверткой. Табличку со стихами погнули, поцарапали и в итоге повесили криво, а овал с фотографией, именем и датами жизни даже не стали прикреплять, а просто бросили на землю.
Мы до сих пор в шоке от этой новости. В голове несколько версий происшедшего: либо это было сделано по инициативе каких-то неведомых общественников, тоже нечуждых показухи (если судить по качеству памятника), поскольку родственников у Галины Андреевны не было. Но ведь у тех, кто должен был по заказу поменять крест, была возможность убедиться, что на могиле уже установлен новый памятник, и отказаться от намерения менять его на более дешевый. Да и монтаж табличек они бы точно делали не отверткой, а более серьезным оборудованием и гораздо бережнее.
Поэтому существует еще одно, самое страшное предположение: добротный памятник, установленный у края дороги на могилке одинокой фронтовички, просто украли и тупо заменили его на старый и более дешевый вариант, который мог быть найден в куче мусора.
Мы пока не решили, как поступить и где искать концы этой истории. Не исключаем, что все-таки обратимся с заявлением по поводу исчезновения памятника в правоохранительные органы. В любом случае, прежде всего, мы попытались привести могилу и памятник в порядок, насколько это возможно, закрепить таблички, потому что этого явно никто делать не собирается. Возникает закономерный вопрос, следит ли за происходящим на кладбище его администрация. Видимо, не очень. Хотя бы потому, что имени Галины Осташевской до сих пор нет в списке участников Великой Отечественной войны, упокоившихся на Южном кладбище.
В любом случае просим всех, кто может быть в курсе того, что случилось с памятником на могиле Галины Осташевской, связаться с автором данной публикации по телефону 89177502447.