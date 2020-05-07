Жители разных стран исполнят песню «День Победы» на своих языках 9 мая

Проект исполняется по инициативе оргкомитета «Единой России» «Наша Победа», партнерами выступили Федеральное агентство по делам национальностей, Россотрудничество, Роспечать, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов, движение «Волонтеры Победы».

Акция состоится в день 75-летнего юбилея Победы. 9 мая на интернет-ресурсе pobeda-2020.ru будет представлена интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и государств мира. Посетители смогут выбрать свой язык, спеть песню под «минус», записать видео при помощи сервиса на сайте или мобильного телефона и разместить его в интернете, пишет Kursdela.biz.

«Победа была получена ценой невероятных усилий всех народов России, Советского Союза, стран Европы и мира. Важно учесть специфику нашей страны, которая является многонациональным и многоконфессиональным государством. Уникальность России состоит в том, что здесь живут представители более ста наций — все они отличаются самобытностью, но при этом являются частью единого народа. Таким образом работает и наша акция — из многоголосия получается единство», — пояснил координатор проекта «Единой России» «Историческая память», заместитель секретаря Генсовета партии Александр Хинштейн.

О своем желании поучаствовать в акции сообщили космонавты экипажа МКС, военные, служащие в Сирии, а также население более 60 государств. Среди них — Латвия, Германия, Молдавия, Польша, Перу, ЮАР, Великобритания и другие.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», знаменитости России пригласили соотечественников принять участие в проекте. Это народный артист РСФСР Лев Лещенко, который исполняет «День Победы» в течение многих лет, народная артистка РСФСР, руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина, народный артист РСФСР, сатирик Евгений Петросян, народный артист РСФСР и Татарстана Ренат Ибрагимов, народный артист России Николай Басков, певец и композитор Александр Коган, артист Михаил Галустян и другие.

Депутат Госсобрания РБ от «Единой России» Гульнур Кульсарина отметила, что в Башкортостане партийцы активно присоединятся к акции. Они споют легендарную песню «День Победы» на языках различных народов, проживающих в республике. Сама Гульнур Кульсарина исполнила ее на родном башкирском языке.