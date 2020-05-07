Жители разных стран исполнят песню «День Победы» на своих языках 9 мая

Жители России и свыше 60 государств мира будут участвовать в международной культурно-патриотической акции «День Победы» на разных языках». С этой целью впервые было собрано свыше 100 переводов знаменитой композиции, и каждый участник сможет исполнить ее на родном языке.
Проект исполняется по инициативе оргкомитета «Единой России» «Наша Победа», партнерами выступили Федеральное агентство по делам национальностей, Россотрудничество, Роспечать, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов, движение «Волонтеры Победы».
Акция состоится в день 75-летнего юбилея Победы. 9 мая на интернет-ресурсе pobeda-2020.ru будет представлена интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и государств мира. Посетители смогут выбрать свой язык, спеть песню под «минус», записать видео при помощи сервиса на сайте или мобильного телефона и разместить его в интернете, пишет Kursdela.biz.
«Победа была получена ценой невероятных усилий всех народов России, Советского Союза, стран Европы и мира. Важно учесть специфику нашей страны, которая является многонациональным и многоконфессиональным государством. Уникальность России состоит в том, что здесь живут представители более ста наций — все они отличаются самобытностью, но при этом являются частью единого народа. Таким образом работает и наша акция — из многоголосия получается единство», — пояснил координатор проекта «Единой России» «Историческая память», заместитель секретаря Генсовета партии Александр Хинштейн.
О своем желании поучаствовать в акции сообщили космонавты экипажа МКС, военные, служащие в Сирии, а также население более 60 государств. Среди них — Латвия, Германия, Молдавия, Польша, Перу, ЮАР, Великобритания и другие.
Как сообщает сайт партии «Единая Россия», знаменитости России пригласили соотечественников принять участие в проекте. Это народный артист РСФСР Лев Лещенко, который исполняет «День Победы» в течение многих лет, народная артистка РСФСР, руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина, народный артист РСФСР, сатирик Евгений Петросян, народный артист РСФСР и Татарстана Ренат Ибрагимов, народный артист России Николай Басков, певец и композитор Александр Коган, артист Михаил Галустян и другие.
Депутат Госсобрания РБ от «Единой России» Гульнур Кульсарина отметила, что в Башкортостане партийцы активно присоединятся к акции. Они споют легендарную песню «День Победы» на языках различных народов, проживающих в республике. Сама Гульнур Кульсарина исполнила ее на родном башкирском языке.
«Идею уже поддержали „народные контролеры“ региона, которых я возглавляю, и Общество башкирских женщин РБ, где также очень много членов и сторонников партии. Проходят годы, но память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла, защитивших мир от фашизма, будет передаваться от поколения к поколению. Великая Победа еще раз доказала, какая это огромная сила воли и сплоченность всего народа. Наше единство, солидарность, общественное согласие — основа крепкого государства, гарантия его успешного развития», — прокомментировала Гульнур Кульсарина.