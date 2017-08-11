Шамиль Валеев: Как я чуть не короновал Рустэма Хамитова

Окольными путями я выяснил, что корона моя дипломатическая замешалась у протокола, по календарному совпадению, с подарками на день рождения, он её действительно к моменту звонка, не видел, а накануне, оказывается дал интервью «Медиакорсети» (прошлой, ещё, издаваемой Светланой Викторовной Валиевой) о том, что он работает для людей, запросто с ними общается, никакой воображаемой короны у него нет и никому её носить он не позволит. Я этого интервью, естественно, и не видал, поскольку в Корее - свой стандарт связи CDMA/IMT2000, там работали только айфоны, да и то не у всех. Гаджеты местного стандарта люди арендуют в аэропорту.