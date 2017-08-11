Шамиль Валеев: Как я чуть не короновал Рустэма Хамитова

Эту леденящую душу историю я откладывал для книжки мемуаров, которую буду писать на пенсии. Но время идет так, что, боюсь, и книжек писать не захочется, да и рассказывать в 2038 году про основных её участников, придется долго и нудно. Примерно так, как напоминать жителям Башкирии о том, кем был Ревмер Хасанович Хабибуллин.
В общем, 2012 год, август. Мы всем «Башинформом» активно и душевно дружили агентствами с ИТАР-ТАСС. Директором ТАССа тогда был Виталий Никитич Игнатенко - настоящий русский джентльмен и независимый вельможа, основоположник и столп современной российской информационной журналистики, его «мерседес» всегда стоял наготове в начале Тверского бульвара, капотом в сторону Кремля, готовый к прыжку.
Он был неформальным куратором российско-корейских отношений, и, очевидно им остается. Я уже придумал себе, что стану как он - до почетной отставки в Совет Федерации или еще куда буду заниматься любимым делом и служить своей республике в меру способностей, держась подальше от дворцовых дел и незаслуженных почестей, несмотря на все соблазны и призывы.
И Корейский фонд прессы (Korea press foundation) пригласил из России делегацию журналистов и чиновников для ознакомительного визита, который был очень классно организован ИТАР-ТАССом. В плане журнализма - игнатенковский ТАСС - это настоящий МИД: спокойно, с достоинством, без суеты и глубокой интеллигентностью и порядочностью, доброжелательно и ничему не удивляясь, все делая со столичным шиком. Наверное, и сейчас так. Я, честь по чести, заблаговременно доложился о командировке своим кураторам в Администрации Президента Башкортостана, вскоре получил задание - в ходе посещения министерства спорта, туризма и культуры Республики Корея преподнести в адрес министра памятный подарок из Башкортостана.
Подарком оказалась анодированная копия золотого «оленя Евразии» с раскидистыми рогами в огромной деревянной коробке. Она заняла ровно полчемодана - в остальную я запихнул три льняных костюма Marks&Spencer аж по три тысячи пятьсот рублей каждый. Программа была очень плотной - 2-3 офиц мероприятия в жаркий и влажный день - везде нужно было соблюдать дресс-код, не ударить в грязь лицом, представляя миру Башкортостан Инвестиционно-Привлекательный. Я тогда был таким же наивным, как и многие у нас, и верил, что стоит показать, как прекрасен Башкортостан, как нацелены на будущее его вожди, как много здесь ресурсов, то к нам потянутся миллиардеры с их миллиардами.
Распечатав сотню ритуально-обменных визиток и накупив в аэропорту еще тысяч на десять рублей сувениров разного достоинства, поскакал через Москву в Сеул - встреч на эту неделю было запланировано штук двадцать - везде принято обмениваться подарками и визитками, предупредили меня опытные друзья - организаторы экспедиции. Посещение Минспорткульттуризма Республики Корея было, как назло, в конце поездки - я уже сросся к этому времени с этим сарматским оленем величиной с огромного кота.
В предпоследний день я со всеми возможными церемониями и большим облегчением его вручил, передав от имени Президента и Правительства Башкортостана самые наилучшие пожелания Его Превосходительству министру в лице замминистра культуры, который нас принимал. Мы встречались с сотрудниками общественного телевидения Кореи, встречались с коллегами из газет, студентами гуманитарных вузов, переночевали на сказочном острове Чеджу, походили на скоростном катере в порту Пусан, пятом в мире, узнали, что Корея - мощный центр медицинского туризма. Программа была насыщенной как только возможно - на износ, с учётом большой ответственности.
В последний день перед отъездом, в Сеуле нас принимал председатель совета директоров чеболя (это такие крупные корпорации в Корее, производящие от зубочистки до космического корабля - прим.ИА "Медиакорсеть") Lotte господин Шинг Дон Бин. Это было пиком поездки.
Он в июне того же 2012 года встречался с президентом Башкирии Хамитовым в Санкт-Петербурге. Я готовился, знал об этом, знал, что корпорация Lotte - в пятерке самых крупных в стране. Я уже распробовал и мне до сих пор нравится сок с кусочками алоэ в бутылочках с надписью "Lotte", который продается у нас на каждом углу, знал, что где-то на Новом Арбате строится умопомрачительный отель того же бренда, звезд на шесть.
Я напомнил г-ну Шинг Дон Бину о встрече с Рустэмом Хамитовым, вручил ему, немного робея, красивый металлический герб Башкортостана из какого-то крутого металла, на магните, купленный самостоятельно тысяч за пять рублей, рассказал в двух словах, какой у нас замечательный новый президент и какая Башкирия красивая, богатая на ресурсы и кадры, и, значит, инвестиционно-привлекательная. В этом деле мы соперничали с другими регионами - Новгородскую область, очень продвинутую в плане привлечения иностранных инвестиций, очень круто представила целый первый первый вице-губернатор Вероника Минина.
Господин Шинг Дон Бин, услышав о Хамитове, просиял, сказал, какой он хороший человек, и что это - самое главное в бизнесе, работать с хорошими людьми, дал понять, как он ему понравился и как запомнилась ему эта встреча в Петербурге. И, кажется, даже, как мне показалось, проявил желание приехать в республику. В общем, все по протоколу, круто и искренне.
Я выдохнул с облегчением - поездка себя окупила, есть региональный инфоповод и я "продвинул" родной Башкортостан, укрепил эмоциональную связь между элитами, закрепил складывающие отношения на основе человеческой приязни и доверия. Не зря же в шежере есть имя «Красного паши» - советского дипломата Карима Хакимова, первого посла СССР в Саудовской Аравии. Нам вручили на память по целому картонному чемодану кондитерских радостей, производимых, среди прочего, группой Lotte. Перед глазами мелькали корейские лимузины - все происходило на главной улице Сеула в огромном офисном небоскребе.
Когда я уже собрал в отеле чемодан перед отъездом, мне позвонили с респешн и торжественно вручили такую же по масштабам коробку от имени министерства спорта, культуры и туризма РК. Открыв её, ахнул - в стеклянном вертикальном ларце, на бархатной подушечке стояла ветвистая красивая золотая корона с висюльками из драгоценных камней. К счастью, когда протёр глаза, выяснил, что она - сувенирная и в масштабе 1:3. Это был ответный протокольный подарок Минтурспорткультуры Кореи, предназначенный Рустэму Хамитову. Корона эпохи Силла (местные говорят "Шилла"), которая продолжалась целое тысячелетие, и завершилась объединением корейских царств в государство Корё в 953 году.
Весь обратный полет я трясся и чах над этой короной как Кащей над златом - уж больно она была хрупка и важна. Прилетев, наутро отнес её в Дом республики, мол, передайте адресату, все поручения выполнил, на словах просили сказать «спасибо», я пошел отписывать тему привлечения инвестиций из Кореи и о том, как тепло отзывался руководитель чеболя о нашем новом президенте.
И совсем не удивился, когда позвонила «Комсомолка» и попросила рассказать о необычном подарке - как я потом узнал, они собирали заметку о том, кто и что подарил Хамитову на его 58-летие. Я без задней мысли рассказал, отправил заблаговременно сделанную фоточку подарка.
Вечером того же дня раздался звонок "Вы на связи? Соединяю с Президентом!", с какими-то важными нулями в номере - Первая приёмная - при Рахимове мне звонили с 6-го этажа Дома республики только из второй приёмной - от руководителей администрации Президента РБ.
Я на всякий случай сбежал от радостно галдящих моих трехлеток в совмещенный санузел и приготовился к награждению. Вместо неё услышал продолжительную гневную тираду, от которой онемел. Никакой короны, о которой я в целях издевательства и глумления, наплёл Комсомолке, Хороший Человек в глаза не видел и вообще, что это я себе позволяю, подставляю президента. А еще, мол, пишущий человек - должен соображать. Ему уже все (я примерно сообразил потом, кто эти «все») звонят, и говорят: «тебя подставили, над тобой издеваются».
Не будучи человеком «ближнего круга» я, и, к счастью, не будучи связанным с ним доверительными отношениями и долгом чести, конечно, слышал раньше, как Хамитов умело, желчно и охотно публично отчитывает на людях министров, выставляя их идиотами, студентами-двоечниками БСХИ или МВТУ перед коллегами. И давнюю фразу мудрости моего аппаратного наставника "Родина никогда ничего не забывает, она обязательно припомнит", знал назубок и испытывал на себе не раз. Но к такому не был готов, тем более на контрасте с бравурно-радужными ожиданиями.
К концу дня слег, как подкошенный, с температурой под сорок градусов и вдруг ставшими трудночитаемыми строками Ремарка. Оклемался дня через три, с подсевшим зрением. Не имея возможности шевелиться и выходить в интернет, успел обо многом передумать, даже посочувствовать: "в каком аду живет человек, все его подставляют, используют, норовят высмеять, обманывают, доверия никому нет".
Окольными путями я выяснил, что корона моя дипломатическая замешалась у протокола, по календарному совпадению, с подарками на день рождения, он её действительно к моменту звонка, не видел, а накануне, оказывается дал интервью «Медиакорсети» (прошлой, ещё, издаваемой Светланой Викторовной Валиевой) о том, что он работает для людей, запросто с ними общается, никакой воображаемой короны у него нет и никому её носить он не позволит. Я этого интервью, естественно, и не видал, поскольку в Корее - свой стандарт связи CDMA/IMT2000, там работали только айфоны, да и то не у всех. Гаджеты местного стандарта люди арендуют в аэропорту.
Мне "сверху" порекомендовали посидеть тихонечко с месяц в подполье, поменьше писать про Корею, короны и вообще не напоминать о своем существовании. Что я охотно и сделал, вернулся к нормальной работе.
В тот момент что-то треснуло в моем мировоззрении государственника и патриота Башкирии. Как я понял, треснуло в правильную сторону. Я до того момента не очень различал границу между службой республике и стране, и службой непосредственно начальнику. Понял, что моя интуитивная стратегия - держаться на комфортном расстоянии от этого впечатлительного человека, является правильной. И этот случай помог мне в ситуации многих соблазнов и неопределённостей, принять впоследствии правильные решения. И примерно представить, как именно складывается многочисленный "фан-клуб господина Хамитова", распределенный по городам и весям нашей необъятной Родины.
Начальники, как показывает время, приходят и уходят. Они могут оказаться совершенно разными людьми по складу, интеллекту, командности и харизме. Но если ты работаешь, работай на государство, а не на босса, и уж тем более - не на себя. И это свойство - способность удерживать систему в эпоху слабых вождей и безвременья и перемен - очень важная штуковина. И для этого не обязательно самому носить корону и даже штатский мундир. Машинка должна работать, Солнце всходить и заходить независимо от того, кто и чем в данный момент командует.
P.S. Через год после описанных событий делегация Башкортостана, во главе с её Президентом Рустэмом Хамитовым, посетила Республику Корея и получила в подарок ценный сувенир. Угадайте, какой!