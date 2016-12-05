В Башкирии учителя получают около 25 тысяч, а врачи – более 42 тысяч - данные Башкортостанстатата

В отличие от учителей, у врачей зарплата, если верить статистике, намного выше средней. По итогам девяти месяцев, в среднем по региону она составила 42,3 тысячи рублей. Это на 36 процентов больше средней зарплаты по региону. У младшего медицинского персонала зарплата намного ниже – всего 14,6 тысяч рублей.