После скандального видео с ползущей по лестнице пациенткой в Уфе, врачи вынуждены носить больных на руках

Но до сих пор кресло используют не в полную мощь. Для того чтобы маломобильному пациенту добраться до необходимого кабинета, на помощь ему приходят врачи и вместе с родственниками просто дотаскивают его на этом устройстве по лестницам к пункту назначения. Этот факт подтверждает фотография, сделанная сегодня утром нашим читателем.