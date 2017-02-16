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После скандального видео с ползущей по лестнице пациенткой в Уфе, врачи вынуждены носить больных на руках

16 февраля 2017, 10:27
Установленный в больнице подъёмник до сих пор не используется в полную мощь.

В Уфе в скандально прославившейся поликлинике №1 при городской больнице №13 появилось устройство для передвижения маломобильных пациентов. Его доставили в учреждение месяц назад. Еще тогда, персонал сообщил, что нужно время, чтобы освоить правила безопасности при эксплуатации устройства.

Но до сих пор кресло используют не в полную мощь. Для того чтобы маломобильному пациенту добраться до необходимого кабинета, на помощь ему приходят врачи и вместе с родственниками просто дотаскивают его на этом устройстве по лестницам к пункту назначения. Этот факт подтверждает фотография, сделанная сегодня утром нашим читателем.

Для того чтобы выяснить, почему о сих пор в медицинском учреждении не научились пользоваться устройством, мы позвонили в поликлинику. Но телефон упрямо выдавал короткие гудки.

#Новости#Город#Денис Объедкин
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