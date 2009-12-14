Леонид Рошаль: «Хочу еще при жизни увидеть прекрасное здравоохранение»

- Вы хорошо сидите? Тогда скажу, что ничего лучше советской педиатрической школы в мире нет. Нигде не готовят педиатров шесть лет. Нигде в мире нет такой педиатрической системы детских поликлиник. Ведь когда-то медицина начиналась с врачей общей практики, а потом стала специализация. И педиатры, как специалисты, для детей лучше, чем врачи общей практики, терапевты. Я рад, что мы сохранили нашу систему, не дали ее разрушить. А такая угроза была: в свое время вместе с Ельциным пришла молодежь и решила, что не нужна ни педиатрия, ни женские консультации. Хотели оставить врачей общей практики. Мы это отстояли, одни из немногих. Все было сделано под нажимом Всемирного банка развития, поддержанного ВОЗом. И если мир вам дает деньги, и начинает диктовать, появляются страны, где педиатрия потерпела колоссальное крушение. Например, в Армении, Казахстане, где под нажимом Всемирного банка закрыты педиатрические факультеты. Я уже не говорю про Болгарию, Польшу, Румынию, Чехословакию и других. А теперь они понимают, что сделали это зря. Но наши недостатки в материально-техническом обеспечении - здесь мы здорово отстаем от Запада. Пытаемся исправить ситуацию с помощью федеральной программы «Здоровье». Вторая проблема - качество. Нет контроля качества. Сейчас решаем вопрос постоянного тренинга после окончания вуза. Для этого должны быть создана целая структура. Другая проблема – загруженность педиатра, когда он становится раздражительным и, как следствие, черствым, невнимательным. Этого быть не должно. После перестройки, когда все рухнуло, в России увеличилась и смертность, и заболеваемость. А детская смертность осталась на прежнем уровне – потому что педиатры работали как обычно. Я после окончания медицинского института был рекомендован в ординатуру, аспирантуру, потом меня перераспределили на участок - работал участковым педиатром. Это потрясающее время, когда жизнь не только не потеряна, она только прибавляется.