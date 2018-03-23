Где в Башкирии за шесть лет прибавилось сторонников Путина и где - нет

Результаты выборов по городам и районам Башкирии показывают интересную картину: поддержка Владимира Путина выросла в городах и упала – в некоторых районах республики.

Покажем это на примерах.

Уфа на выборах 2012 года дала Владимиру Путину 359 903 голосов, в 2018 – 455 339. Рост на 95 836 избирателей, отдавших свои голоса Владимиру Путину, или почти на четверть.

Если сравнить с результатами всей Башкирии, то в республике поддержка Путина за шесть лет выросла на 52 910 голосов. То есть Уфа дала такой рост лояльности к президенту страны, которая с лихвой покрыла её снижение в некоторых других муниципальных образованиях.

Стерлитамак, Нефтекамск и Кумертау также продемонстрировали рост числа людей, отдавших свои голоса президенту России. Стерлитамак - плюс 19 729 голосов, Нефтекамск – 11 761, Кумертау - 6 879.

Снижение поддержки городских избирателей произошло в Салавате, причем значительное. Если в 2012 году за Путина отдали свои голоса 64 637 человек, то в 2018 – только 36 226 (падение на 28 411 или почти на 43%).

Что касается районов, то тут картина разная. Лидеры по числу голосов в 2012 году через шесть лет сдали свои позиции.

Туймазинский район в 2018 году дал 51638 голосов Путину (- 16 009 голосов),

Белебеевский – 44 813 (- 6557),

Мелеузовский – 41279 (- 5026),

Учалинский - 35961 (-5440),

Белорецкий - 42415 (-484).