Где в Башкирии за шесть лет прибавилось сторонников Путина и где - нет
Медиакорсеть сравнила итоги президентских выборов 2012 и 2018 года - по числу проголосовавших за Владимира Путина.
Результаты выборов по городам и районам Башкирии показывают интересную картину: поддержка Владимира Путина выросла в городах и упала – в некоторых районах республики.
Покажем это на примерах.
Уфа на выборах 2012 года дала Владимиру Путину 359 903 голосов, в 2018 – 455 339. Рост на 95 836 избирателей, отдавших свои голоса Владимиру Путину, или почти на четверть.
Если сравнить с результатами всей Башкирии, то в республике поддержка Путина за шесть лет выросла на 52 910 голосов. То есть Уфа дала такой рост лояльности к президенту страны, которая с лихвой покрыла её снижение в некоторых других муниципальных образованиях.
Стерлитамак, Нефтекамск и Кумертау также продемонстрировали рост числа людей, отдавших свои голоса президенту России. Стерлитамак - плюс 19 729 голосов, Нефтекамск – 11 761, Кумертау - 6 879.
Снижение поддержки городских избирателей произошло в Салавате, причем значительное. Если в 2012 году за Путина отдали свои голоса 64 637 человек, то в 2018 – только 36 226 (падение на 28 411 или почти на 43%).
Что касается районов, то тут картина разная. Лидеры по числу голосов в 2012 году через шесть лет сдали свои позиции.
Туймазинский район в 2018 году дал 51638 голосов Путину (- 16 009 голосов),
Белебеевский – 44 813 (- 6557),
Мелеузовский – 41279 (- 5026),
Учалинский - 35961 (-5440),
Белорецкий - 42415 (-484).
В сравнении результатов явки не по относительным процентам пришедших на выборы, а по физическому числу проголосовавших, можно найти немало интересного для последующей аналитики. Эту тему мы будем продолжать и дальше.