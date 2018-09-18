"Салават Юлаев" обыграл "Сибирь" на "Уфа-Арене"

Уже на второй минуте уфимцы могли открыть счёт, но Основин не попал в пустые ворота. Взятия ворот пришлось ждать до середины периода. К тому времени юлаевцы уже успели один раз поиграть в большинстве, но это не принесло им успеха. А вот второе большинство стало успешным.