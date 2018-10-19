Капкан Билялетдинова: "Салават Юлаев" опять проиграл "Ак Барсу"

Это тренерское поражение, игроки многое бы не изменили

Зинэтула Билялетдинов - объективно сильнейший клубный тренер за всю историю КХЛ и за последние лет 15-20 точно. Он побеждает, его уважают, он блестяще контролирует игроков и находит слабости у всех коллег. Большинство наших читателей - уфимская публика. Но вы не имеете права не признавать такого соперника. Тем более, что второй раз за сезон он спокойно и аккуратно деклассировал Николая Цулыгина.

Проиграно два подряд "Зеленых дерби", в обоих уфимцы открывали счет, оба в итоге заканчиваются унизительным зрелищем. Вина в этом в том числе и на руководстве "Салавата Юлаева", которое решило доверить главный спортивный клуб региона в руки специалиста, который не был главным тренером даже в МХЛ или ВХЛ. У него были небольшие шансы на победу, он в тренерском штабе, тем более, не один, но спрос с него. Пока мы лишь подчеркиваем - проиграл тренер. О тактике будет позже.

Фото: ХК "Ак Барс"

Здорово, что публика может порадоваться победам над "Трактором" или "Барысом". Однако, наступает время самых важных и принципиальных игр, и все становится на свои места. Давайте скажем прямо - победа над СКА была исключением из правил, а "Авангард" во многом был сломлен одним Юхой Метсолой. Цулыгин не справляется, когда дело доходит до большого противостояния.

Кикбоксер против борца

Только ленивый не слышал о поединке Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Более опытный почитатель боев вспомнит встречу Александра Карелина с японцем Акира Маеда. В обоих случаях разница была в стилях и в обоих случаях победил более хладнокровный и терпеливый. Победили захваты и болевые, а не джебы и хуки.

"Ак Барсу" не нужно бросать много, им не надо громить и уничтожать соперника. Их игра это не бомба, а скорее яд или отравляющий газ. Девять бросков, три гола - и Цулыгин спешно меняет Юху Метсолу на Андрея Кареева. Потому что только к середине периода он понял, что Билялетдинов давно знает, что пробивать его надо с близкой дистанции, что надо закрывать видимость, что надо растолкать защитников. Ведь у них была в чемпионском плей-офф серия с "Амуром", а конспекты поднять легко.

Фото: ХК "Ак Барс"

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 БВ СЮ 4 6 6 9 10 12 14 19 23 27 27 29 БВ АБ 0 4 5 6 8 9 9 11 12 12 14 17 Разница БВ 4 2 1 3 2 3 5 8 11 15 13 12 БВ СЮ за отрезок 4 2 0 3 1 2 2 5 4 4 0 2 БВ АБ за отрезок 0 4 1 1 2 1 0 2 1 0 2 3 Разница БВ за отрезок 4 -2 -1 2 -1 1 2 3 3 4 -2 -1 Голы СЮ за отрезок 1 1 Голы АБ за отрезок 1 1 1 %БВ СЮ за отрезок 33,33% %БВ АБ за отрезок 100,00% 50,00% 100,00%

Фото: https://twitter.com/MrShavlukov

График доступен по ссылке.

Выше вы можете ознакомиться с детализацией числа бросков за пятиминутные отрезки встречи. Во-первых, от первого до третьего голов "Ак Барса" прошло все четыре броска по воротам Юхи Метсолы. Во-вторых, на первый и третий голы понадобилось по одному броску за пятиминутный выделенный сегмент встречи. Уфимцы же свой гол забросили в большинстве. Да, первым броском, но удалению предшествовало давление на ворота. Казань обошлась без дополнительных условий.

Чемпионское хладнокровие

Минимум свободного льда для "Салавата", высочайший прессинг, жесткость на грани с грубостью на собственном и чужом пятаке, агрессивная силовая борьба, никаких прокатов, короткие пасы в средней зоне с целью сохранения шайбы, высокая скорость и большой объем катания, сильный вброс в чужую зону с целью перевода шайбы через лицевой борт на другой фланг, где ее уже встречает другой игрок, перехваты в средней зоне, встреча одного игрока "Салавата" двоими казанскими, быстрый подбор и абсолютная уверенность в своих силах.

Мы намеренно перечислили все эти отличительные особенности хоккея Билялетдинова через запятую и подряд. Попробуйте прочитать это вслух в одно дыхание и с первой попытки - вы либо запнетесь, либо после этого вам придется отдышаться. Теперь вы понимаете, что ощущали вчера "юлаевцы" и как тяжело этому противостоять.

СЮ АБ Разница Corsi 63 41 22 Corsi for, % 60,58% 39,42% 21,15% Голы 5 на 5 0 3 -3 Броски в створ 5 на 5 17 11 6 Точность 5 на 5, % 0,00% 27,27% -27,27% PDO, % 72,73% 27,27% -54,55% Броски в створ за минуту в атаке 1,686 1,645 0,041

Продвинутые метрики отлично демонстрируют сказанное выше. Corsi показывает, как много "бело-зеленые" владели шайбой, а PDO - насколько это было бессмысленно. "Салават" почти на 7 минут больше атаковал, но оказывается, что удельная частота бросков почти равная.

Обмен любезностями

Единственный гол в игре против ЦСКА 1 октября забил Антон Бурдасов в большинстве. С того момента и реализация испортилась, и сам Антон зачехлил свою пушку. Но мы видели, как он старается. Он перестал искать чистый лед, он стал бросать из-под защитников, он стал катить на пятак, он стал больше играть на партнеров, он больше менял фланг в большинстве. После матча с "Автомобилистом" мы написали, что номер 71 забросит в Магнитогорске или в Казани. Так и произошло.

Но, знаете, эта минута в конце первого периода достойна отдельного рассказа. Мы напомним хронику, а вы восхититесь, как это было иронично и остросюжетно.

17:33 - Пол Постма удаляется. Атакующий защитник "Ак Барса" фолит против Антона Бурдасова. Стартует розыгрыш - Йоонас Кемппайнен выигрывает вбрасывание и почти сразу переводит шайбу назад.

17:56 - 23 секунды с начала розыгрыша и первым же броском в большинстве Бурдасов открывает счет. Антон празднует успех, Постма с постной миной покидает штрафной бокс. Игра возобновляется.

18:20 - первая же смена после взятия ворот, на льду снова Постма, он бросает от синей линии, следует рикошет и счет 1:1. 24 секунды после шайбы Бурдасова, на котором он и сфолил.

За такие сюжеты мы и любим "Зеленое дерби". Игроки любят ненавидеть друг друга, публика наслаждается плей-оффным хоккеем еще до середины "регулярки".

- Ничего подобного в Северной Америке не было. Это всего лишь матч регулярного сезона, что же будет в плей-офф? - говорил Постма в первом перерыве. Он понял, что это за хоккей.

Воздушный замок пал

После десяти матчей сезона мы честно констатировали факт - действительно, отличиться и вытянуть матч способно каждое звено. Это круто и достойно.

Спустя девять игр и на пике Большого Октября мы так же строго и справедливо заключаем - сказка закончилось, больше нет ни вторичной результативности, ни даже надежных лидеров атаки. Настало время проявить себя, время взять реванш за домашний позор, время одолеть не только чемпиона, но и важнейшего соперника. И в это самое время тройка Йоонаса Кемппайнена, ставшая самым результативным и грозным звеном прошлого сезона, просто растворяется.

Фото: ХК "Ак Барс"

Потому что "Ак Барс" готов. Они не дали Линусу Умарку сделать ничего. У него не прошел ни один фирменный и чуть ли не запатентованный прострел на ворота сбоку, а когда он думал сделать пас от лицевого борта партнеру на пятак или дальнюю штангу, Тему Хартикайнен и Йоонас Кемппайнен уже были заблокированы. В одной из последних смен третьего периода Умарку просто пришлось закинуть шайбу "куда-то на пятак", вдруг Хартикайнену удастся выиграть борьбу и как-то заковырять ее. Это было от безысходности.

Про бесполезность Вячеслава Основина и Петра Хохрякова мы уже писали, ничего принципиально не меняется. Вот и остается в сухом остатке, что матчи для "Салавата Юлаева" выигрывает вратарь, четвертое звено и иногда первое.

Посмотрим количество шайб каждой тройки в целом и в последних пяти играх. Это игры дома с "Авангардом" (3:2) и "Трактором" (5:0) и выездные против "Автомобилиста" (0:1), "Металлурга" (2:1ОТ) и "Ак Барса" (1:3).

Умарк - Кемппайнен - Хартикайнен: 15 шайб в целом, 2 в последних пяти играх

Ткачев - Хохряков - Бурдасов: 13 шайб в целом, 1 в последних пяти играх

Федоров/Майоров - Основин - Кугрышев: 8 шайб, 2 в последних пяти играх

Жарков - Кадейкин - Солодухин: 10 шайб, 4 в последних пяти играх

Фото: ХК "Ак Барс"

То есть, одно четвертое звено атаки в последнее время (которое самое трудное, это же пик тяжелейшего октября!) забросило без одной шайбы столько же, сколько все остальные.

Бурдасов подвел команду, истерика не красит мужчину и спортсмена

Конец матча. "Салавату" нужно срочно забивать хотя бы один гол. Антон Бурдасов - тот, на кого рассчитывают, тот, чей бросок очень нужен прямо сейчас.

Он нарушает правила в самой концовке. Это еще ладно. Он начинает ругаться с арбитром, пытаться что-то доказать. Понимая, что криком не помочь, что рефери не отменит решения. И он ведь не капитан, у него вообще по регламенту нет права что-то говорить судье. Зачем? Какой толк? Спроси спокойно, твои нервы сейчас никому не помогут.

Но он продолжает поддаваться эмоциям. К двум минутам удаления он получает еще десять за дисциплину. Это звонок - мол, парень, тебе хватит, иди отдохни.

Но зачем бросать бутылку с водой в сторону судей? Это глупость, это дурацкий и бесполезный поступок.

А как вы оцените поступок Бурдасова? Он начал спорить с арбитрами, его удалили, а потом он бросил в их сторону бутылку.https://t.co/5h6bqVPVyp pic.twitter.com/bqWVOqd6rr — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) October 18, 2018

Ошибся - хотя бы не усугубляй. Ты мог помочь команде, твой бросок мог быть очень кстати в конце. Но ты решил всем показать свои нервы. Ты выбрал свое эго, а не команду.

Это неспортивно и некрасиво. Даже если судья тысячу раз не прав - докажи делом.

Внезапная ложка меда

В игре в "юлаевское бинго" обязан быть пункт "Панин опять удалился". Но вот же незадача - вчера он во второй раз в сезоне не удалился. Это, конечно, в духе фразы "Я не пью уже два дня" от алкоголика, но уже что-то. Григорий ведь действительно старается на льду, он пытается помогать атаке, он выходит в меньшинстве, он лидер в раздевалке. Очень важно провести матч аккуратно.

Андрей Кареев так и не пропустил, парировав все 8 бросков татарстанской команды. Не бог весть что, но он готов играть. Эту уверенность необходимо экстраполировать и дальше. Ему точно нужен хотя бы один или два матча в остаток месяца.

Фото: ХК "Ак Барс"

Александр Кадейкин впервые в сезоне получил минус и во второй раз удалился, но реабилитировался за слабый (35,7%) процент выигранных вбрасываний в Магнитогорске - на сей раз 8 из 12, это шестой случай в сезоне, когда он выиграл 2/3 или более единоборств на "точке".

"Бело-зеленые" выиграли две зоны вбрасываний из трех. Правда, две шайбы казанцы забросили сразу после побед на точке - повод задуматься о концентрации игры и понимании, как возвращаться в оборону.

СЮ АБ %СЮ Зона атаки 17 11 60,71% Средняя зона 10 7 58,82% Зона защиты 4 10 28,57% 5 на 5 20 20 50,00% В целом 31 28 52,54%

Фото: https://twitter.com/MrShavlukov

Гистрограмма доступна по ссылке.

Полезный холодный душ или начало депрессии?

Посмотрим, как учатся игроки и тренеры "Салавата". Три шайбы за выезд это не дело. Мы назвали этот месяц Большим Октябрем из-за частых матчей с сильными соперниками. Пока что есть победа над "Авангардом" и поражения от ЦСКА, "Автомобилиста" и "Авангарда". Не обесценивая успех в Магнитогорске, это игра другого уровня. 22 октября в Уфу снова приедет "Авангард", который учтет недавний опыт. Это еще одно большое испытание для "юлаевцев".

Три полноценных дня отдыха - хороший срок на грамотные выводы.