Занесло на дрифте. "Салават Юлаев" проиграл "Автомобилисту" в Екатеринбурге

Гонщик нелегальный профессиональный

Скорость - одна из первопричин проигрыша. Почувствуйте разницу: "Автомобилист" быстр, а "Салават" торопится. Торопится угнаться за соперником. Как следствие, у "Салавата Юлаева" было четыре проброса, два из которых в первые же пять минут матча. Они возникли во многом из-за желания поскорее выбраться из своей зоны и начать атаку, но в этом ремесле "юлаевцы" не преуспели, этот навык лучше развит у уральской команды. У хозяев было два проброса, оба в период давления подшефных Николая Цулыгина.

В самом деле, фишка "Автомобилиста" - оперативный переходят из обороны в атаку. Если это не вброс - а он у них, как и у "Авангарда", весьма продуманный и с расчетом на подбор или гибридный проброс (в этом компоненте хозяева тоже сильны) - то это буквально 1-2 паса из своей до чужой трети площадки. Поэтому неудивительно, что с Екатеринбургом так трудно играть - их буквально тяжело остановить. Быстро катаются, успевают на подборе, хорошо видят друг друга. Умение атаковать сходу у "Автомобилиста" развито очень серьезно.

Фото: ХК "Автомобилист"

Можно даже порисковать: возьмем например, наглую попытку Вячеслава Литовченко ближе к середине первой двадцатиминутки. Он один въезжает с шайбой в зону "Салавата", когда перед ним Григорий Панин и Йоонас Кемппайнен, а сзади караулит Филип Ларсен и пытается бросить. Первая пятерка вообще допускала слишком много раскатов.

Грубо говоря, дерево вариантов в обороне такое: если вбрасывание выиграно, то следует или пас по борту, или перевод по диагонали в среднюю зону. Если оно проиграно, то следует отбор и далее по тексту. Андрей Мартемьянов отлично обучил свою команду по опеке один в одного. Во многом поэтому до середины второго периода "бело-зеленые" даже не могли провести приличную позиционную атаку. Первая произошла лишь на 28-й минуте встречи.

Цена вбрасываний высока, "Автомобилист" не импровизировал

Прежде всего, "Автомобилист" немало выигрывал вбрасываний на защитников, то есть, шайба после единоборства на точке отправлялась подальше от игроков "Салавата" и у игроков обороны было немного больше времени подумать, куда ее передать и как развить действия в нападении. Кроме того, защитники "Автомобилиста" делают много набросов в сторону ворот.

На этом мы заострим внимание. Как была заброшена единственная шайба в игре? Вячеслав Основин (третий центр "СЮ") проигрывает в своей зоне вбрасывание Евгению Грачеву (четвертая тройка уральцев). Грачев сразу переводит шайбу назад. Защитник Ефим Гуркин (к слову, воспитанник уфимского хоккея) принимает шайбу, отдает ее другому защитнику, Ивану Вишневскому. Вишневский бросает низом, шайба отскакивает от правого щитка Метсолы прямо на клюшку Грачеву и тот добавляет ее в ворота.

Почему мы подробно смотрим эту шайбу? Во-первых, хозяева продемонстрировали важность выигранных вбрасываний в чужой зоне: можно провести быструю атаку. Во-вторых, этот гол наполовину сделан защитниками. Это нужно отметить, потому что в целом игроки обороны "Автомобилиста" забрасывают редко. В-третьих, опять минус ловит Вячеслав Основин. В-четвертых, снова потерян и совершенно пассивен Анатолий Елизаров.

Примечательно, что "Автомобилист" бросал не наудачу. И после гола у них были броски сразу после вбрасываний, они вовсе не планировали ограничиваться одной такой шайбой. К примеру, сразу после выигранного единоборства на точке в начале третьего периода бросал Найджел Доус.

Хохряков подводит команду

Вернемся к вбрасываниям.

СЮ Авто %СЮ Зона атаки 9 11 45,00% Средняя зона 5 12 29,41% Зона защиты 12 8 60,00% 5 на 5 23 26 46,94% В целом 26 31 45,61%

Фото: https://twitter.com/MrShavlukov

Гистограмма доступна по ссылке.

Общий расклад по единоборствам на точке не нов и не удивляет - еще летом, когда формировалась центральная ось, было очевидно, что на вбрасываниях будут проблемы.

На сей раз я решил детализировать распределение побед на точке по зонам не только относительно команды, но и в разрезе индивидуальных действий хоккеистов в бело-зеленом.

Зона атаки Средняя зона Зона защиты Всего Вбр Выигранные %ВВбр Вбр Выигранные %ВВбр Вбр Выигранные %ВВбр Вбр Выигранные %ВВбр Кемппайнен 6 5 83,33% 8 2 25,00% 5 3 60,00% 19 10 52,63% Основин 3 1 33,33% 4 3 75,00% 7 4 57,14% Хохряков 7 3 42,86% 3 0 0,00% 5 1 20,00% 15 4 26,67% Кадейкин 6 3 50,00% 6 5 83,33% 12 8 66,67% Хартикайнен 3 0,00% 3 0 0,00% Умарк 1 0,00% 1 0 0,00% всего 20 9 45,00% 17 5 29,41% 20 12 60,00% 57 26 45,61%

Теперь Основину даже можно посочувствовать - он проиграл всего одно вбрасывание в защите, но именно после него отличились хозяева стадиона.

Оказывается, на сей раз тянет статистику вниз во многом только Петр Хохряков. Лишь в двух матчах сезона, с "Динамо" и "Слованом" он выигрывал более половины вбрасываний. С 36,7% побед он второй худший центр КХЛ среди форвардов, проведших хотя бы 200 вбрасываний. Чуть слабее него лишь Егор Дугин (36,3%) из агонизирующей "Сибири".

Фото: ХК "Автомобилист"

Все свои 6 (2+4) очков Хохряков набрал еще в сентябре. Вот уже пять матчей он занимается на льду непонятно чем. Да, две игры подряд сбегал к чужим воротам, мог отличиться. Но ведь не отличился. За пять последних матчей два заблокированных броска, один силовой, 7 бросков по воротам, -1. На нем не фолят, сам, по крайней мере, тоже не удаляется. Но ведь ему доверяют место во втором звене, он играет с Антоном Бурдасовым и Владимиром Ткачевым. Можно же хоть что-то уже создать. Если привычные лидеры себя проявляют через раз, нужно отличиться тем, кто в тени.

Отдельный пункт о Йоонасе Кемппайнене. Он никогда еще не был так зол в этом сезоне. Четыре раза его смещали с точки вбрасывания (все - в зоне атаки), три из них - в самом конце матча, когда Николай Цулыгин уже отозвал Юху Метсолу с ворот. Трижды его заменял Тему Хартикайнен и еще один раз - Линус Умарк. Мы пишем об этом, потому что эти решения рефери - пусть и по делу - ставили "Салават" в неудобное положение. Конец игры, скользкий счет, каждое мгновение на счету. В итоге ни один крайний так и не выручил. Как знать, может, будь у "юлаевцев" еще буквально семь-восемь секунд, в финале они заставили бы Коваржа дрогнуть.

На табло 9 секунд, а у наших ворот вот это pic.twitter.com/e8sBD5bq5X — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) 14 October 2018

Защита - слабейшая линия, много оговорок

Неизвестно, почему на выезд не отправился Захар Арзамасцев. В списке травмированных указан лишь Сергей Терещенко, сам клуб ничего не объяснил. Это стоит отметить, потому что пусть лучше неважно играет Арзамасцев, чем вот так старается Елизаров. Сыграно более четверти "регулярки", а с защитниками у уфимцев все очень сложно, более или менее все в порядке лишь у пары Сергеев-Семенов.

Григорий Панин в общем и в целом надежен, но постоянно удаляется. Впрочем, на сей конкретный раз арбитры были слишком строги к нему. На повторе четко видно, что Степан Хрипунов, по сути, сам въехал лицом в плечо Панину, тот двинул плечом уже после контакта, он даже не смотрел в сторону екатеринбуржца. Но рефери разбираться не стал. Посмотрим, отменят ли этот штраф или мы убедимся, что судья в КХЛ примерно такая же фигура, как полицейский в России.

Нельзя не отметить, что Панин старается делать много прострелов, в игре с "Автомобилистом" он сделал две продольные передачи вдоль линии ворот в надежде на подстановку партнеров. Это действительно ценно. Он пытается обострить атаку, он понимает, что прямым броском Коваржа не взять, нужно что-то похитрее и побыстрее.

Филип Ларсен считается топовым атакующим защитником, но пропадает с площадки, когда по ту сторону красной линии реально серьезный соперник. У него передача с "Ак Барсом", 1+2 в Питере,но по нулям с "Локомотивом", ЦСКА, "Авангардом" и "Автомобилистом". Прочие восемь очков набраны против Минска, "Сибири", "Слована" и так далее. Кроме того, очки - не повод выключаться из борьбы и беречься. Он блокирует меньше бросков, чем раньше, у него лишь 4 силовых приема за сезон.

Фото: ХК "Автомобилист"

Артем Сергеев тоже может набрать много очков, может подключиться к атаке. Тем не менее, несколько раз за сезон он грубо терял позицию, за последние 4 матча у него только 2 броска. Он не разгоняет атаку. В команде у него лучший "плюс-минус", но он сложился из 19 плюсов и 9 минусов - по минусам он в команде первый наряду с Ларсеном. Впрочем, в последнее время Сергеев серьезно подтянул "классические" действия в обороне и, в общем-то, со времен игры со "Слованом" к нему вопросов особых нет. Сейчас он действительно ведущий защитник команды. Если закрыть глаза на позорную симуляцию Алексея Семенова в прошлом матче и проброс с "Автомобилистом", эта пара действительно неплоха. Например, Семенов сделал три блокшота.

Остаются Павел Коледов и Станислав Гареев. Первый много проигрывает борьбу, в Екатеринбурге он пробросился и допустил опасный выход Стефана да Косты. Форвард "Автомобилиста" воспользовался ошибкой Коледова у синей, отнял шайбу и с защитником на плечах бросил, а Найджел Доус добил. Это был один из самых опасных моментов второго периода. Коледов не сильно лучше обменянного Максима Осипова.

Фото: ХК "Автомобилист"

Гареев при Николае Цулыгине превратился в резервиста. Тренера почему-то не смущала никакая игра Сергея Терещенко, его он в запас до травмы не отправлял, а Гареев, видимо, чем-то не угодил. Это объективно несправедливо. Казалось, что наоборот, уфимский тренер будет понимать, как важно доверять своим. Ведь, по сути, больше никому из воспитанников он доверить и не может, слишком сырые. Но, похоже, Цулыгин слишком трясется за свое кресло, ему ведь важно побеждать, чтобы не выгнали. Тоже можно понять.

А сыграл Гареев неплохо, хоть и малозаметно, выходил в меньшинстве, например. "Автомобилист" все-таки лучшая команда КХЛ по реализации "лишнего", надо было отбиваться. Отбились уверенно. И, немаловажно, больше не удалились.

Наверное, пока в Уфе не окажется Дмитрий Квартальнов, уфимцы не будут реально играть за уфимский "Салават Юлаев".

Когда забьет Бурдасов?

Бурдасов, конечно, старается. Он не забивает уже четыре матча, но встреча в Екатеринбурге из них всех была самой достойной. Он не только бросал, он лез на пятак, он оставлял шайбу на пустой угол Владимиру Ткачеву, он выкатился на скорости на сольное рандеву с Якубом Коваржем и бросал с опасной дистанции. Он очень старался и был везде. В начале третьего периода он даже переиграл смену и дополнительно покатался еще и с четвертым звеном и даже бросил по воротам со средней дистанции в этот отрезок.

Фото: ХК "Автомобилист"

Легкость, с которой он забрасывал раньше, пропала. Однако, он пытается пробить этот психологический рубеж с помощью труда и старания. Вскоре Бурдасов снова забросит. "Салавату" нужны ему голы и ему самому нужно доказать, что пушка не заржавела.

В прошлом сезоне бросок Антона принес уфимцам победу в Казани. Тогда "юлаевцы" победили 1:0 спустя считанные дни после домашнего позора 0:5 в Зеленом Дерби. Следующие соперники "Салавата" - "Магнитка" и как раз "Ак Барс". Это два главных дерби для башкирского клуба, эти матчи требуют особого отношения. Мой прогноз: Бурдасов забьет в них, если продолжит так же наседать, помогать партнерам и подключаться. Он уже не ищет свободный лед, он бросает и из-под защитников тоже.

Возможно, стоит поменять звенья. Выше уже отмечались, что Хохряков проигрывает слишком много вбрасываний. Почему бы внезапно не поставить к Бурдасову и Ткачева Александра Кадейкина? Он точно сможет уверенно выступить на точке и поднести снаряд.

Надежда на отскок

Она была у обеих команд. Уфимцы не сразу пришли к этому. Поначалу броски "юлаевцев" были просто тривиальны, лишь по ходу игру "юлаевцы", если угодно, закосплеили "Автомобилист", ускорились, стали чаще рассчитывать на добивание. В общем-то, неплохая задумка, однозначно положительным следствием из которой стало хорошее владение шайбой и перевес по броскам. С моментами было туго. Но вот Владимир Ткачев, например, дважды не обыграл уже потерявшегося Якуба Коваржа.

Фото: ХК "Автомобилист"

Так что количество - сомнительная ложка меда в бочке меда. Но это желание поймать вратаря на отскоке точно пригодится в дальнейших играх.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 БВ СЮ 2 7 7 7 12 15 16 18 20 21 27 33 БВ Авто 1 6 9 12 12 14 16 16 20 23 25 28 Разница БВ 1 1 -2 -5 0 1 0 2 0 -2 2 5 БВ СЮ за отрезок 2 5 0 0 5 3 1 2 2 1 6 6 БВ Авто за отрезок 1 5 3 3 0 2 2 0 4 3 2 3 Разница БВ за отрезок 1 0 -3 -3 5 1 -1 2 -2 -2 4 3 Голы СЮ за отрезок Голы Авто за отрезок 1 %БВ СЮ за отрезок %БВ Авто за отрезок 20,00%

Фото: https://twitter.com/MrShavlukov

График доступен по ссылке.

Динамика времени в атаке Авто - СЮ. Тоже наперегонки. Есть погрешность измерения.



5 минут сыграно: 1:02-1:14

10: 2:14-2:13

15: 3:24-2:56

20: 3:47-4:01

25: 5:31-4:25

30: 6:09-6:29

35: 6:21-8:24

40: 8:57-9:16

45: 9:42-10:00

50: 10:37-11:46

55: 10:53-13:31

60: 11:52-15:52 — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 14 October 2018

Интересно заметить, как "наперегонки" бросали команды. В количественном аспекте соперники вчера действительно было похожи. Другое дело, что иногда "Салават" не бросал тогда, когда мог. С 30-й по 35-ую минуты было две позиционных атаки, но только одно попадание по воротам. Еще раньше, в конце первого периода, "Салават", владевший шайбой в своей зоне, не рискнул поймать соперника на "пересменке", когда впереди было много свободного пространства. Странно, что про этот эпизод, так явно бросавшийся в глаза, не спросили на пресс-конференции - больше в игре не было возможностей ускориться на чистом льду и получить много опций для комбинаций.

Продвинутая статистика Corsi показывает, что владели шайбой "юлаевцы" действительно много. Однако, бывает, что вратарь соперника просто в ударе. Впрочем, немалая доля "сухаря" Якуба Коваржа в грамотном подборе и отборе защитников.

СЮ Авто Разница Corsi 82 72 10 Corsi for, % 53,25% 46,75% 6,49% Голы 5 на 5 0 1 -1 Броски в створ 5 на 5 30 27 3 Точность 5 на 5, % 0,00% 3,70% -3,70% PDO, % 96,30% 103,70% -7,41% Броски в створ за минуту в атаке 2,078 2,360 -0,282

В остальном наблюдается примерное равенство. Уфимцы не во многом уступили сильнейшей команде сезона. Слова Андрея Мартемьянова о том, что это была самая сложная виктория "Автомобилиста" в их удивительной 18-матчевой победной серии - не пустой звук и не жест вежливости. Это был матч уровня плей-офф и ценнейший опыт борьбы, терпения и преодолевания для обеих команд. Такие встречи учат цепляться за каждый микро-момент и уважать каждую минуту.

Фото: ХК "Автомобилист"