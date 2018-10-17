"Салават Юлаев" одолел "Металлург" в самой скучной "уральской классике" десятилетия

Предположим, вы не смотрели матч. Посмотрели на счет, увидели комментарии, где сообщают о том, что игра была вялой. Вы удивились - как так? Это же принципиальные соперники. Всегда ведь было весело. Давайте разбираться и про скуку, и про владение шайбой, и про сами шайбы и про все самое ключевое.

Действительно было скучно?

Первые 25-30 минут - точно нет. Половина матча была жаркой, пламенной, горячой - никакой средней зоны, лихие раскаты, оперативный переход из обороны в атаку, много бросков. Время пролетело незаметно, будто вы ведете романтичную ночную переписку.

Был, в частности, чудо-гол от Александра Кадейкина.

Жесть он крут. pic.twitter.com/aXgUkg7s9Z — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 16 October 2018

И с другого ракурса красиво. pic.twitter.com/igtUAlSDSC — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 16 October 2018

Был не менее занимательный ответ от Андрея Чибисова в раздевалку. Кстати, именно он нанес последний бросок второй двадцатиминутки.

Словом, поначалу было действительно весело. Но знаете, этот матч был примерно как случайная встреча забытых друзей детства в одном купе двухдневного поезда Тюмень - Кизляр. Сначала эмоции, радость, ностальгия по былым временам, а потом уже и сказать нечего. То одна, то другая сторона, вроде, что-то пытается, но как-то уже не то. Иссякли.

Так было и вчера. "Салават" устал, "Металлург" просто не мог.

48-29 по броскам в створ - как так вышло?

"Магнитка" очень хотела забросить, но не могла создать конструктивную угрозу. "Салават" тоже, в общем-то, хотел отличиться, но уже не хватало сил - сказалась тяжелая игра в Екатеринбурге.

Йозеф Яндач не годится в тренеры "Магнитки". Магнитогорцы - бледная тень самих себя времен 2017-го года. Да хотя бы времен весны. У команды почти отсутствует отбор, ушло в прошлое их коронное большинство, с Данисом Зариповым ушли диагональные передачи. Много вброса в зону, прямые броски. Примитив.

Фото: ХК "Металлург" Мг

"Металлург" просто очень много бросает и наивно полагает, что такими видными бросками можно что-то сделать Юхе Метсоле. Так же бесполезно недавно проводил время "Трактор". То есть, команда Яндача даже не пытается придумывать комбинации, особо не лезет на пятак, практически не рассчитывает на подставление или рикошет. И при этом хочет забить одному из самых хладнокровных голкиперов лиги? Ну, удачи в следующий раз.

"Салавату" достаточно было пару раз попасть точно, хотя в первом случае Кадейкин должен благодарить Василия Кошечкина - уж очень не к месту он поднял щиток.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 62 БВ СЮ 3 8 9 11 17 18 19 21 22 25 25 28 29 БВ ММг 1 4 7 10 12 15 24 29 32 36 42 47 48 Разница БВ 2 4 2 1 5 3 -5 -8 -10 -11 -17 -19 -19 БВ СЮ за отрезок 3 5 1 2 6 1 1 2 1 3 0 3 1 БВ ММг за отрезок 1 3 3 3 2 3 9 5 3 4 6 5 1 Разница БВ за отрезок 2 2 -2 -1 4 -2 -8 -3 -2 -1 -6 -2 0 Голы СЮ за отрезок 1 1 Голы ММг за отрезок 1 %БВ СЮ за отрезок 100,00% 100,00% %БВ ММг за отрезок 33,33%

Фото: https://twitter.com/MrShavlukov

График доступен по ссылке.

"Магнитка" действительно так много владела шайбой?

Да. Много и бестолково, все как мы любим. Иллюстрируем продвинутыми метриками.

СЮ ММг Разница Corsi 56 67 -11 Corsi for, % 45,53% 54,47% -8,94% Голы 5 на 5 1 1 0 Броски в створ 5 на 5 28 40 -12 Точность 5 на 5, % 3,57% 2,50% 1,07% PDO, % 101,07% 98,93% 2,14% Броски в створ за минуту в атаке 2,689 2,988 -0,298

Начнем с конца - "Металлург" перебросал, но по частоте бросков команды были примерно равны.

Да, судя по Corsi магнитогорцы чаще владел шайбой, но фактически почти не создавали моментов. У уфимцев было две реальные возможности отличиться, они использовали их. В прошлый раз мы писали, что примем домашнее задание по реализации моментов - принимаем, пятерка.

Важно, что по PDO перевес символический. Это означает, что игра легко могла качнуться в другую сторону.

Может, "Салават" еще и вбрасывания выиграл?

Нет, ну не настолько же хороший был матч. Точку "бело-зеленые" снова проиграли, не преуспев ни в одной из зон. А ведь по ходу игры, начиная с отрезка после 15-й минуты владели преимуществом: например, после 25 минут матча было 11-7, после 35 минут - 16-14. В третьем периоде посыпались. Примечательно, что в защите было более, чем вдвое больше вбрасываний, чем в атаке. Конечно, после такого количества сэйвов.

СЮ ММг %СЮ Зона атаки 6 6 50,00% Средняя зона 8 10 44,44% Зона защиты 12 16 42,86% 5 на 5 24 25 48,98% В целом 26 32 44,83%

Фото: https://twitter.com/MrShavlukov

Гистограмма доступна по ссылке.

В прошлый раз мы критиковали Петра Хохрякова. На сей раз центр выиграл 8 из 17 вбрасываний, снова меньше половины. Он не прибавляет. Это проблема уже сейчас, это может стать большей проблемой далее.

Внезапно провалился Александр Кадейкин - всего 5 из 14. Центр четвертого звена уже приучил нас к хорошей игре. Впервые с игры против "Барыса" он выиграл менее половины единоборств.

По-прежнему хороши все четыре звена?

После десяти матчей сезона мы считали, что отличиться могут все. Время расставило все на свои места: это не так. Теперь матчи выигрывают, по сути, четвертое и иногда первое звено. Про регулярную пользу от Владимира Ткачева (10 игр без шайб, 7 игр без очков), Антона Бурдасова (по 5), Петра Хохрякова (по 6), Вячеслава Основина (не забивал, 6 игр без очков), Артема Федорова (не забивал, стал запасным, 2 игры без очков) приходится забыть.

Одно время "юлаевцы" классно разыгрывали большинство. Это уже не так. После шайбы Антона Бурдасова в домашней игре с ЦСКА (1:2) - 0 шайб в 8 попытках за пять игр. То есть, и этот козырь сломался.

Фото: ХК "Металлург" Мг

Как сыграли Умарк и Мозякин?

Казалось бы, две суперзвезды должны были устроить супер-шоу, тем более, это дерби. Ничего подобного. Да, Умарк получил балл за ассист на победный гол Ларсену, но до этого был незаметен. Так что все лавры забрали датчанин с Кадейкиным.

Вместо Мозякина больше зажигали Войтек Вольский, дважды выходивший один в ноль и старательный юниор Павел Дорофеев, запомнившийся смелым диагональным пасом на развитие атаки и броском с неудобной руки с весьма опасной позиции. Сам капитан магнитогорцев игру себе в актив не занесет.

Фото: ХК "Металлург" Мг

Быть может, лидеры экономили силы перед "Ак Барсом"? Но ведь прямо сейчас идет другая игра и вы готовились все лето, чтобы быть в форме. Почему семь с лишним тысяч человек на стадионе и десятки тысяч зрителей прямого эфира должны скучать из-за вас? Дошло до того, что комментатор КХЛ-ТВ начинал обсуждать катание судьи, правильность написания буквы Ё на свитерах латиницей и дважды вспомнил о симуляции Алексея Семенова.

Такие матчи должны быть темповыми, перчеными, запоминающимися. Увы, на сей раз "уральская классика" прошла крайне тривиально и скучно. По крайней мере, была шайба Кадейкина.

Стало быть, в грядущем "Зеленом дерби" с "Ак Барсом" "Салават" должен вернуть долги не только казанцам за учиненный дома позорный проигрыш, но и зрителю за столь сомнительное шоу. Атаковать уфимцы могут чаще и ярче. С таким Метсолой это безопасно.