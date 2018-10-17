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"Салават Юлаев" одолел "Металлург" в самой скучной "уральской классике" десятилетия
Аналитика
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Аналитика

"Салават Юлаев" одолел "Металлург" в самой скучной "уральской классике" десятилетия

Сегодня, 09:49Азамат ШавлуковФото: ХК "Салават Юлаев"
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