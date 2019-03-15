Аккуратно и без суеты: "Салават Юлаев" продемонстрировал готовность к "Автомобилисту"
В первом гостевом матче уфимцы одержали минимальную победу. Медиакорсеть - о составляющих успеха, остающихся точках роста и статусе вратарей.
Будь проще, "Авто"
В первую очередь - о том, что не получилось у фаворита серии. Отдадим должное их главному тренеру - Андрей Мартемьянов на пресс-конференции прямым текстом заявил, что хозяева перемудрили:
Надо было где-то попроще сыграть. В третьем периоде стали Юху нагружать со всех сторон и было видно, что он "подсел", начал допускать ошибки. Надо было пользоваться этим с самого начала игры. Немного переигрывали в атаке, были моменты, где можно было из-под ног хорошо бросить, а мы начинали в обводку идти.Андрей Мартемьянов
Чем ближе таймер был к концу игры, тем более суетливым становился "Автомобилист". Они отошли от своей игры, стали много вбрасывать и зачастую некорректно - с 30-й по 50-ую минуты матча лишь 5 успешных вбросов из 14. Как и сказал тренер, когда они упростили игру и ускорились, стало возникать больше угроз. Вязкий и аккуратный хоккей, предложенный уфимцами, замедлил хозяев, однако, перейдя на пятую передачу, Екатеринбург стал лучше пробиваться через синюю линию и снова, как и в первом периоде (который они провели отлично) стал создавать моменты, причем очень конкретные и серьезные - одному из них я выделил абзац ниже.
Я не думаю, что уральцы недооценили "Салават" - во втором раунде плей-офф так не бывает. Думаю, они недостаточно перестроились после первого круга. При всем уважении к "Трактору" - в этом году Челябинск едва ли был командой, способной попасть в 1/4 финала. "Автомобилист" был еще быстрее, чем "Салават" в первой игре с "Магниткой", скоростью надо пользоваться. А они вбрасывают вообще из своей зоны. Круто, если работает, но в Уфе же не дураки играют, гости неплохо действовали на подборе и старались не тянуть с переходом из обороны в атаку. И все же иной раз это не получалось и хоккеисты в красных джерси накрывали шайбу, забирая ее через прессинг. Почему-то как раз в обозначенный выше период 30-50-й минуты екатеринбуржцы стали прессинговать меньше.
Очень интересно, как изменят свою игру хозяева. Вообще говоря, не так много им поправить и надо - прессинг есть, подбор и отбор хорошие, скорости отличные, Коварж здорово играет в воротах. Просто где-то, видимо, не хватило чего-то более надежного: прорвать защиту, убежать 2 в 1, как в концовке игры, задавить на пятаке, набросить. Хозяева же совсем не набрасывают в большинстве, они стараются завершить через Найджела Доуса. Лишь сняв вратаря, защитники стали играть важную скрипку: Алексей Василевский нанес два броска, партнеры пытались добить. В свое время излишняя аристократия и элегантность в атаке мешали Игорю Захаркину в Уфе - Андрей Мартемьянов уже решил, что не наступит на те же грабли. Он очень спокойно и грамотно отреагировал на проигрыш. Для команды с большими целями это пища для ума.
Вполне успешно сыграла первая тройка. Даже без дисквалифицированного Стефана Да Косты (а в субботу он сыграет) они создали достаточно острых моментов: Голышев на пятой и седьмых минутах, Доус на 19-й и 41-й. Найджел вообще выглядит чудовищем на коньках. Как он перебирает клюшкой, сажая на лед защитников, как он обводит, как он легко катается - такое чувство, будто и без того классный форвард в Екатеринбурге переживает вторую молодость. В 34 года. Я до сих пор помню свое удивление после нашего с ним разговора в августе - он даже не думал возвращаться в Америку. Я не так много смотрю НХЛ, как хотелось бы, однако, в кое-каких командах Доус вполне был бы уважаемым ветераном.
Почти образцовая победа "юлаевцев"
Редко в своих материалах я положительно оцениваю тренерский штаб "бело-зеленых", однако, когда молодцы, тогда молодцы. Без шуток - в этом матче чувствовался анализ, как и в матчах сентября и в первых трех играх серии с "Магниткой". Если вы помните, крушить критикой (обоснованной, пусть, быть может, иногда слишком жестоко сформулированной) Николая Цулыгина и коллег я начал в октябре - в самом деле, причин хватало. Тем не менее, в плей-офф они вернулись к хоккею образца сентября, когда он был вполне неплох, пусть и весьма прост.
"Попроще да понадежнее, а в атаке мы за момент зацепимся" - вот так, наверное, сказал бы "Салават Юлаев", имей команда коллективный разум. Если не ошибаюсь, в свое время Владимир Юрзинов-младший озвучивал мысль, что если грамотно сыграть в обороне, то обязательно получишь шанс в атаке. Это может быть контратака, это может быть большинство из-за фола соперника, можно поймать оппонента на смене. Похожий сценарий был вчера в Екатеринбурге: сначала "Салават" перетерпел меньшинство (буквально сжавшись в кольцо вокруг Юхи Метсолы и старательно блокируя), потом почти сразу пошел вперед и поймал удаление. Затем уральцы ухитрились нарушить численный состав и 5 на 3 легионеры сделали свое дело. Йоонас Кемппайнен второй раз кряду забросил победную шайбу и стал восьмым "юлаевцем" с минимум двумя такими голами в Кубке Гагарина. Красивый и технически грамотный гол - как мы и писали, Коваржу много забрасывают на замыкании. Так и вышло.
Кемппайнен стал восьмым игроком СЮ в истории Кубка Гагарина, забросившим две и более победных шайб за один плей-офф. Второй легионер.— Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 14 March 2019
Антипов 3 (2011)
Радулов 3 (2010)
Свитов 2 (2011)
Григоренко 2 (2011)
Филатов 2 (2013)
Сопел 2 (2013)
Соин 2 (2016)
Кемппайнен 2 (2019)
Оборона была достаточно плотной, пусть и не такой, как с "Металлургом" - все-таки "Автомобилист" ощутимо быстрее. Хозяева много владели шайбой и порядочно перебросали гостей. При этом уфимцы вовсе не зажимались. 11 из 24 бросков пришлись на второй период - тогда "юлаевцы" не только забросили, но и раз за разом навещали чужую зону, показывая команде хозяев готовность к открытой игре.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|БВ СЮ
|1
|3
|4
|6
|9
|11
|15
|17
|19
|21
|22
|24
|БВ Авто
|4
|5
|6
|11
|13
|18
|19
|20
|23
|27
|29
|34
|Разница БВ
|-3
|-2
|-2
|-5
|-4
|-7
|-4
|-3
|-4
|-6
|-7
|-10
|БВ СЮ за отрезок
|1
|2
|1
|2
|3
|2
|4
|2
|2
|2
|1
|2
|БВ Авто за отрезок
|4
|1
|1
|5
|2
|5
|1
|1
|3
|4
|2
|5
|Разница БВ за отрезок
|-3
|1
|0
|-3
|1
|-3
|3
|1
|-1
|-2
|-1
|-3
|Голы СЮ за отрезок
|1
|Голы Авто за отрезок
|%БВ СЮ за отрезок
|33,33%
|%БВ Авто за отрезок
Самоотверженность - еще одна из причин успеха. Екатеринбуржцы заблокировали всего пять бросков, уфимцы - 15. Вообще говоря, по меркам плей-офф не так много, однако, все равно перевес, все равно полезно. 4 блокшота у Семенова, 3 у Арзамасцева. Семенов еще и 4 силовых провел, а в меньшинстве сделал за смену два выброса. Такие не особо заметные, но очень полезные действия подтверждают - это командный успех. Каждый знал, что надо было сделать и сделал.
Что улучшить "СЮ"
В первую очередь - исключить дешевые удаления. Не понимаю, как можно получать удаление за нарушение численного состава в кубковом матче, тем более в меньшинстве. Тем более, когда соперник уже своим примером показал, как не надо. Словом, уровень щедрости: Иисус, подставляющий вторую щеку. "Автомобилист" еще как мог забросить, если им давать много большинства, они обязательно забросят. У хозяев было 4 минуты и 7 секунд в большинстве - не так уж и много, чтобы уверенно заявить "все, Уфа сломала им розыгрыш". С "Магниткой" тоже так казалось.
Все еще остается проблемой большое количество брака при прохождении средней. При игре 5 на 5 уфимцы использовали только 44% шансов развернуться в чужой зоне. Позиционное нападение у башкирского клуба очень даже солидное, особенно, когда на льду форварды из топ-6. Вот в этой игре было большинство и удалось забить. А если в следующей не будет? Пять на пять был неплохой шанс замкнуть передачу у Филипа Ларсена на 13-й минуте, заметный был момент у Кемппайнена на 5-й, старался в начале третьего периода Хартикайнен. Лучше чем ничего, конечно, но в воротах-то у соперника Якуб Коварж. В ситуации 5 на 5 его надо перегрузить такими нетривиальными моментами. В равных составах "юлаевцы" создали слишком мало угроз, а то, что было - слишком понятно для кипера такого калибра.
|СЮ
|Авто
|Разница
|Corsi
|45
|59
|-14
|Corsi for, %
|43,27%
|56,73%
|-13,46%
|Голы 5 на 5
|0
|0
|0
|Броски в створ 5 на 5
|20
|25
|-5
|Точность 5 на 5, %
|0%
|0%
|0%
|PDO, %
|100%
|100%
|0%
|БВ за минуту в атаке
|2,102
|2,423
|-0,321
|Блокшоты за минуту в защите
|1,069
|0,438
|0,631
|Вход в зону 5 на 5
|19
|33
|-14
|Брак при входе 5 на 5
|16
|7
|9
|Успешный вход, %
|54,29%
|82,5%
|-28,21%
|Вброс в зону 5 на 5
|9
|11
|-2
|Брак при вбросе 5 на 5
|14
|19
|-5
|Успешный вброс, %
|39,13%
|36,67%
|2,46%
|Вход+вброс 5 на 5
|28
|44
|-16
|Вход, %
|67,86%
|75%
|-7,14%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|33
|48
|-15
|Вход+вброс+брак+ВБр в атаке 5 на 5
|75
|80
|-5
|Проведенные смены, %
|44%
|60%
|-16%
Неоднозначная ситуация с вбрасываниями - впрочем, так и будет, пока не селекционеры не обновят центральную ось. В конце второго периода и в начале третьего подопечные Николая Цулыгина сумели на короткое время даже выйти вперед по вбрасываниям, однако, в итоге снова соперник оказался на точке надежнее. Плюс для команды из Уфы - хорошо действовали в своей зоне, помешали сопернику разыграть стандарт. Минус такой же - сами плохо сыграли в атаке, не использовав свои шансы сильно бросить верхом сразу после выигранной точки. Такое чувство, будто уфимцы нервничали - целых шесть раз центфорварда отстраняли от вбрасывания. Причем оба раза, когда это был левый круг в атаке - это был Кемппайнен, тот у кого наибольший шанс выиграть шайбу назад под бросок подключавшемуся Ларсену. Йоонас хороший игрок, однако, эти ошибки (или хитрость?) однажды сыграют с командой злую шутку. Его слишком часто меняют.
|СЮ
|Авто
|%СЮ
|Зона атаки
|6
|11
|35,29%
|Средняя зона
|5
|7
|41,67%
|Зона защиты
|14
|9
|60,87%
|5 на 5
|16
|17
|48,48%
|В целом
|25
|27
|48,08%
Почему Метсола крут
Я уверен, 9 из 10 вратарей в этой ситуации пропустили бы гол. Провал в средней, 2 в 1, раскачали вратаря на противоходе - шикарный же шанс сравнять счет. И что происходит? Юха одновременно (!) смещается вправо, но успевает разглядеть пас, перевести взгляд и выбросить руку влево. Это делает его не просто хорошим вратарем, а отличным. Этот сэйв оставил команду в игре. После сирены Алексей Семенов поцеловал вратаря в шлем - а кто бы так не сделал? С таким кипером за спиной хоть в ад спускайся, он прикроет. Метсоле досталось в СМИ за две нелепые ошибки в серии с "Магниткой", однако, я считал это исключением из правил и не заострял внимания. Спасение в концовке первой встречи с "Автомобилистом" символизирует важность вратарей в этой серии. Скорее всего, ни Коварж, ни Метсола не допустят большого числа "своих" шайб. И поэтому теневым фоном в этой четвертьфинальной паре становится противостояние форвардов: кто придумает больше, тот победил.