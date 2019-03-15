Аккуратно и без суеты: "Салават Юлаев" продемонстрировал готовность к "Автомобилисту"

Будь проще, "Авто"

В первую очередь - о том, что не получилось у фаворита серии. Отдадим должное их главному тренеру - Андрей Мартемьянов на пресс-конференции прямым текстом заявил, что хозяева перемудрили:

Надо было где-то попроще сыграть. В третьем периоде стали Юху нагружать со всех сторон и было видно, что он "подсел", начал допускать ошибки. Надо было пользоваться этим с самого начала игры. Немного переигрывали в атаке, были моменты, где можно было из-под ног хорошо бросить, а мы начинали в обводку идти.Андрей Мартемьянов

Чем ближе таймер был к концу игры, тем более суетливым становился "Автомобилист". Они отошли от своей игры, стали много вбрасывать и зачастую некорректно - с 30-й по 50-ую минуты матча лишь 5 успешных вбросов из 14. Как и сказал тренер, когда они упростили игру и ускорились, стало возникать больше угроз. Вязкий и аккуратный хоккей, предложенный уфимцами, замедлил хозяев, однако, перейдя на пятую передачу, Екатеринбург стал лучше пробиваться через синюю линию и снова, как и в первом периоде (который они провели отлично) стал создавать моменты, причем очень конкретные и серьезные - одному из них я выделил абзац ниже.

Я не думаю, что уральцы недооценили "Салават" - во втором раунде плей-офф так не бывает. Думаю, они недостаточно перестроились после первого круга. При всем уважении к "Трактору" - в этом году Челябинск едва ли был командой, способной попасть в 1/4 финала. "Автомобилист" был еще быстрее, чем "Салават" в первой игре с "Магниткой", скоростью надо пользоваться. А они вбрасывают вообще из своей зоны. Круто, если работает, но в Уфе же не дураки играют, гости неплохо действовали на подборе и старались не тянуть с переходом из обороны в атаку. И все же иной раз это не получалось и хоккеисты в красных джерси накрывали шайбу, забирая ее через прессинг. Почему-то как раз в обозначенный выше период 30-50-й минуты екатеринбуржцы стали прессинговать меньше.

Очень интересно, как изменят свою игру хозяева. Вообще говоря, не так много им поправить и надо - прессинг есть, подбор и отбор хорошие, скорости отличные, Коварж здорово играет в воротах. Просто где-то, видимо, не хватило чего-то более надежного: прорвать защиту, убежать 2 в 1, как в концовке игры, задавить на пятаке, набросить. Хозяева же совсем не набрасывают в большинстве, они стараются завершить через Найджела Доуса. Лишь сняв вратаря, защитники стали играть важную скрипку: Алексей Василевский нанес два броска, партнеры пытались добить. В свое время излишняя аристократия и элегантность в атаке мешали Игорю Захаркину в Уфе - Андрей Мартемьянов уже решил, что не наступит на те же грабли. Он очень спокойно и грамотно отреагировал на проигрыш. Для команды с большими целями это пища для ума.

Вполне успешно сыграла первая тройка. Даже без дисквалифицированного Стефана Да Косты (а в субботу он сыграет) они создали достаточно острых моментов: Голышев на пятой и седьмых минутах, Доус на 19-й и 41-й. Найджел вообще выглядит чудовищем на коньках. Как он перебирает клюшкой, сажая на лед защитников, как он обводит, как он легко катается - такое чувство, будто и без того классный форвард в Екатеринбурге переживает вторую молодость. В 34 года. Я до сих пор помню свое удивление после нашего с ним разговора в августе - он даже не думал возвращаться в Америку. Я не так много смотрю НХЛ, как хотелось бы, однако, в кое-каких командах Доус вполне был бы уважаемым ветераном.

Фото: "Автомобилист"

Почти образцовая победа "юлаевцев"

Редко в своих материалах я положительно оцениваю тренерский штаб "бело-зеленых", однако, когда молодцы, тогда молодцы. Без шуток - в этом матче чувствовался анализ, как и в матчах сентября и в первых трех играх серии с "Магниткой". Если вы помните, крушить критикой (обоснованной, пусть, быть может, иногда слишком жестоко сформулированной) Николая Цулыгина и коллег я начал в октябре - в самом деле, причин хватало. Тем не менее, в плей-офф они вернулись к хоккею образца сентября, когда он был вполне неплох, пусть и весьма прост.

"Попроще да понадежнее, а в атаке мы за момент зацепимся" - вот так, наверное, сказал бы "Салават Юлаев", имей команда коллективный разум. Если не ошибаюсь, в свое время Владимир Юрзинов-младший озвучивал мысль, что если грамотно сыграть в обороне, то обязательно получишь шанс в атаке. Это может быть контратака, это может быть большинство из-за фола соперника, можно поймать оппонента на смене. Похожий сценарий был вчера в Екатеринбурге: сначала "Салават" перетерпел меньшинство (буквально сжавшись в кольцо вокруг Юхи Метсолы и старательно блокируя), потом почти сразу пошел вперед и поймал удаление. Затем уральцы ухитрились нарушить численный состав и 5 на 3 легионеры сделали свое дело. Йоонас Кемппайнен второй раз кряду забросил победную шайбу и стал восьмым "юлаевцем" с минимум двумя такими голами в Кубке Гагарина. Красивый и технически грамотный гол - как мы и писали, Коваржу много забрасывают на замыкании. Так и вышло.

Кемппайнен стал восьмым игроком СЮ в истории Кубка Гагарина, забросившим две и более победных шайб за один плей-офф. Второй легионер.



Антипов 3 (2011)

Радулов 3 (2010)

Свитов 2 (2011)

Григоренко 2 (2011)

Филатов 2 (2013)

Сопел 2 (2013)

Соин 2 (2016)

Кемппайнен 2 (2019) — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 14 March 2019

Оборона была достаточно плотной, пусть и не такой, как с "Металлургом" - все-таки "Автомобилист" ощутимо быстрее. Хозяева много владели шайбой и порядочно перебросали гостей. При этом уфимцы вовсе не зажимались. 11 из 24 бросков пришлись на второй период - тогда "юлаевцы" не только забросили, но и раз за разом навещали чужую зону, показывая команде хозяев готовность к открытой игре.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 БВ СЮ 1 3 4 6 9 11 15 17 19 21 22 24 БВ Авто 4 5 6 11 13 18 19 20 23 27 29 34 Разница БВ -3 -2 -2 -5 -4 -7 -4 -3 -4 -6 -7 -10 БВ СЮ за отрезок 1 2 1 2 3 2 4 2 2 2 1 2 БВ Авто за отрезок 4 1 1 5 2 5 1 1 3 4 2 5 Разница БВ за отрезок -3 1 0 -3 1 -3 3 1 -1 -2 -1 -3 Голы СЮ за отрезок 1 Голы Авто за отрезок %БВ СЮ за отрезок 33,33% %БВ Авто за отрезок

Самоотверженность - еще одна из причин успеха. Екатеринбуржцы заблокировали всего пять бросков, уфимцы - 15. Вообще говоря, по меркам плей-офф не так много, однако, все равно перевес, все равно полезно. 4 блокшота у Семенова, 3 у Арзамасцева. Семенов еще и 4 силовых провел, а в меньшинстве сделал за смену два выброса. Такие не особо заметные, но очень полезные действия подтверждают - это командный успех. Каждый знал, что надо было сделать и сделал.

Что улучшить "СЮ"

В первую очередь - исключить дешевые удаления. Не понимаю, как можно получать удаление за нарушение численного состава в кубковом матче, тем более в меньшинстве. Тем более, когда соперник уже своим примером показал, как не надо. Словом, уровень щедрости: Иисус, подставляющий вторую щеку. "Автомобилист" еще как мог забросить, если им давать много большинства, они обязательно забросят. У хозяев было 4 минуты и 7 секунд в большинстве - не так уж и много, чтобы уверенно заявить "все, Уфа сломала им розыгрыш". С "Магниткой" тоже так казалось.

Все еще остается проблемой большое количество брака при прохождении средней. При игре 5 на 5 уфимцы использовали только 44% шансов развернуться в чужой зоне. Позиционное нападение у башкирского клуба очень даже солидное, особенно, когда на льду форварды из топ-6. Вот в этой игре было большинство и удалось забить. А если в следующей не будет? Пять на пять был неплохой шанс замкнуть передачу у Филипа Ларсена на 13-й минуте, заметный был момент у Кемппайнена на 5-й, старался в начале третьего периода Хартикайнен. Лучше чем ничего, конечно, но в воротах-то у соперника Якуб Коварж. В ситуации 5 на 5 его надо перегрузить такими нетривиальными моментами. В равных составах "юлаевцы" создали слишком мало угроз, а то, что было - слишком понятно для кипера такого калибра.

СЮ Авто Разница Corsi 45 59 -14 Corsi for, % 43,27% 56,73% -13,46% Голы 5 на 5 0 0 0 Броски в створ 5 на 5 20 25 -5 Точность 5 на 5, % 0% 0% 0% PDO, % 100% 100% 0% БВ за минуту в атаке 2,102 2,423 -0,321 Блокшоты за минуту в защите 1,069 0,438 0,631 Вход в зону 5 на 5 19 33 -14 Брак при входе 5 на 5 16 7 9 Успешный вход, % 54,29% 82,5% -28,21% Вброс в зону 5 на 5 9 11 -2 Брак при вбросе 5 на 5 14 19 -5 Успешный вброс, % 39,13% 36,67% 2,46% Вход+вброс 5 на 5 28 44 -16 Вход, % 67,86% 75% -7,14% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 33 48 -15 Вход+вброс+брак+ВБр в атаке 5 на 5 75 80 -5 Проведенные смены, % 44% 60% -16%

Неоднозначная ситуация с вбрасываниями - впрочем, так и будет, пока не селекционеры не обновят центральную ось. В конце второго периода и в начале третьего подопечные Николая Цулыгина сумели на короткое время даже выйти вперед по вбрасываниям, однако, в итоге снова соперник оказался на точке надежнее. Плюс для команды из Уфы - хорошо действовали в своей зоне, помешали сопернику разыграть стандарт. Минус такой же - сами плохо сыграли в атаке, не использовав свои шансы сильно бросить верхом сразу после выигранной точки. Такое чувство, будто уфимцы нервничали - целых шесть раз центфорварда отстраняли от вбрасывания. Причем оба раза, когда это был левый круг в атаке - это был Кемппайнен, тот у кого наибольший шанс выиграть шайбу назад под бросок подключавшемуся Ларсену. Йоонас хороший игрок, однако, эти ошибки (или хитрость?) однажды сыграют с командой злую шутку. Его слишком часто меняют.

СЮ Авто %СЮ Зона атаки 6 11 35,29% Средняя зона 5 7 41,67% Зона защиты 14 9 60,87% 5 на 5 16 17 48,48% В целом 25 27 48,08%

Почему Метсола крут