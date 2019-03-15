Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Фотофакт
Карточки
Интервью
Подробно
Медиаланч
Мнения
Видео
Персоны
Тесты
Спецпроекты
Аккуратно и без суеты: "Салават Юлаев" продемонстрировал готовность к "Автомобилисту"
Аналитика
Сюжеты:
100 лет БашкирииСмог в СибаеБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
D1ordprwoaal wl
Аналитика

Аккуратно и без суеты: "Салават Юлаев" продемонстрировал готовность к "Автомобилисту"

15 марта, 09:22Азамат ШавлуковФото: "Автомобилист"
Читайте
также
В «Альянсе врачей» раскритиковали отчет главы минздрава Башкирии о зарплате медиков
Транспорт в Уфе: Как в миллионном городе организовать движение без пробок
«Без скальпов не возвращайся». В Уфе продолжаются убийства бездомных животных