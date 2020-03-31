Коронавирус - мифы и реальность: каковы последние новости об опасности заражения

Новой эпидемией сегодня во всем мире начинают мотивировать принятые экономические и геополитические решения. Нефть падает, рубль неизбежно вслед за ней.

Как изменится жизнь каждого из нас после коронавируса, какие сферы в экономике пострадают в первую очередь и какие прогнозы дают власти по стабилизации ситуации хотя до коронавирусной эпохи. Об этом в сюжете.