Коронавирус - мифы и реальность: каковы последние новости об опасности заражения

Коронавирус - мифы и реальность: каковы последние новости об опасности зараженияВидео
31 марта, 21:25Татьяна Майорова
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Об этом — новый сюжет в рубрике «Вскрытие покажет».
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Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Накануне, 30 марта, наши коллеги-журналисты опубликовали свежий материал в рубрике «Вскрытие покажет». Он посвящен коронавирусной инфекции.
Новой эпидемией сегодня во всем мире начинают мотивировать принятые экономические и геополитические решения. Нефть падает, рубль неизбежно вслед за ней.
Как изменится жизнь каждого из нас после коронавируса, какие сферы в экономике пострадают в первую очередь и какие прогнозы дают власти по стабилизации ситуации хотя до коронавирусной эпохи. Об этом в сюжете.
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