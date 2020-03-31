Эбола, ВИЧ и рак: лекарствами от каких болезней лечат коронавирус

Пока коронавирус рушит мировые экономики глобально, фармацевтические компании переживают период золотой лихорадки. Они ищут вакцины или лекарства, которые в случае удачных клинических исследований против COVID-19 принесут создателям миллиардные прибыли.

Практически ежедневно из разных стран приходят вести о новых или старых и хорошо известных препаратах, после назначения которых происходили случаи полного выздоровления. Однако проблема в том, что, как правило, терапия назначается комплексно, а по ее результатам трудно сказать, от чего же именно излечился пациент.

Лечение COVID-19 это почти всегда последовательность мер. Этиотропная терапия нацелена на уничтожение возбудителя, патогенетическая терапия – на сдерживание инфекции, наконец, симптоматическая – на облегчение состояния инфицированного в контексте конкретных симптомов – снижение температуры, облегчение насморка, дыхания и т.д...

Подчеркнем, что ни в коем случае не стоит заниматься самолечением и пить перечисленные в материале противовирусные препараты «на всякий случай». Большинство из них направлены на борьбу с серьезными заболеваниями и, как следствие, имеют возможные побочные эффекты. Например, серьезные неврологические и психические нарушения.