В Башкирии среди заключенных людей, склонных к суициду, меньше, чем среди свободных

В Башкирии среди заключенных людей, склонных к суициду, меньше, чем среди свободныхВидео
Сегодня, 09:41Марат Гареев
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Психолог УФСИН по Башкирии рассказала о том, какая работа проводится с заключенными и сотрудниками колоний.
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В редакции Медиакорсети в эфире в соцсетях была и. о. начальника отделения психологического обеспечения УФСИН России по Башкирии Ляйсан Турумтаева. Это был очень интересный разговор на тему психологии людей, находящихся в состоянии временной несвободы, а также людей, которые наоборот, охраняют зеков.
Из записи разговора вы в частности узнаете, производится ли адаптация заключенных к жизни в заключении, готовят ли их потом обратно к свободной жизни, случались ли у психолога встречи с агрессивными арестантами и почему с зеками-детьми работать гораздо труднее, чем со взрослыми. А также о многом другом.
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