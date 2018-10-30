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В Башкирии среди заключенных людей, склонных к суициду, меньше, чем среди свободных
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В Башкирии среди заключенных людей, склонных к суициду, меньше, чем среди свободныхВидео

Сегодня, 09:41Марат Гареев
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