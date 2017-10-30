Будни «вертухая»: один день в карауле уфимской колонии строгого режима

Трижды в сутки боеспособность караула проверяют, давая разные вводные, сегодня мы разыграли побег через шестой пост, самый дальний от караульного помещения. Резервные группы прибыли через минуту, осмотрели территорию, ограждение и опросили часового, после этого по вводной был дан отбой. Есть ещё внезапные проверки сотрудниками управления, в таких случаях всё намного масштабнее. Прибывший для проверки незаметно подбрасывает под ограждение какой-нибудь предмет (шапку, перчатки и т.д.), после этого отходит от объекта на несколько сотен метров и прячется. Далее вся надежда на служебных собак, кинологи ставят собаку на след, и резервные группы, следуя за собакой, осматривают территорию. Часто при таких проверках по тревоге поднимаются не только те, кто находится на службе, но и весь личный состав учреждения. Благо, такие проверки проводятся редко.