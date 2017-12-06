Глава Комитета против пыток в Уфе: Насилие в полиции - это система

Кроме того, в связи с тем, что нашу организацию в той или иной реинкарнации минюст России дважды наделял термином «иностранный агент», нас, например, нельзя увидеть на федеральных каналах. Зато нас хорошо знают те, кто подписан на Медузу и Медиазону, Коммерсант и прочие интернет-издания. Ну и, конечно же, местные паблики в социальных сетях тех регионов, где мы работаем. И специфика работы у нас такая, каждый день об этом трудно говорить, и часто у многих людей образ полицейского в голове вполне светлый. Для многих все эти аргументы: были пытки, человек мог умереть, - для многих это никакого значения не имеет. Говорят, да ладно. Он же вообще-то виноват: своровал, убил, ограбил, поделом ему.