Благовещенск ждет перемен: Депутаты вышли на пикет в Уфе

Благовещенск ждет перемен: Депутаты вышли на пикет в УфеВидео
Сегодня, 17:57Разиф Абдуллин
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Это уже третье пикетирование после того, как новым главой Башкирии стал Радий Хабиров.
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Сюжеты: Протесты в Башкирии, Видео
Сегодня в Уфе перед зданием Дома правительства можно было увидеть одиночных пикетчиков. На пикет сегодня вышли депутаты Александр Ильичев, Максим Мачульский, Иван Смирнов, Сергей Жуков и предприниматель Василий Зарабелов.
Они пришли с одной целью - донести до сведения нового главы региона свои надежды на перемены в городе Благовещенске. В числе перемен - отставка главы города. На видео они объясняют причины своей акции.
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