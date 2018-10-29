Благовещенск ждет перемен: Депутаты вышли на пикет в Уфе

Сегодня в Уфе перед зданием Дома правительства можно было увидеть одиночных пикетчиков. На пикет сегодня вышли депутаты Александр Ильичев, Максим Мачульский, Иван Смирнов, Сергей Жуков и предприниматель Василий Зарабелов.

Они пришли с одной целью - донести до сведения нового главы региона свои надежды на перемены в городе Благовещенске. В числе перемен - отставка главы города. На видео они объясняют причины своей акции.