Перед окнами Радия Хабирова в Уфе замаячили пикеты

- Меня зовут Разина Игольникова, нам обещали сдать дом в 2011 году, на дворе уже 2018, а стройка так и стоит, - говорит женщина. – 10 литер только земля с того времени, 35 литер – 7 этажей, а наш дом, 13 литер, его даже отсюда видно, под крышу полностью возведен, но нет внутренней отделки и окон.