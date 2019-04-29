Пресс-секретарь Хабирова сообщил об отставке правительства Башкирии

Вчера, 28 апреля, на своей странице в Facebook председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов разместил видео выпуска новостей телеканала БСТ, которое начиналось сенсацией: «Специальным распоряжением врио главы региона Радий Хабиров всё правительство отправил в отставку». Выпуск новостей вел пресс-секретарь главы Башкирии Фанур Ягафаров.

Следующая фраза дает понять, что весь этот выпуск новостей — на самом деле поздравление руководителя рабочей группы при администрации Главы РБ по обращениям жителей в социальных сетях Елены Прочаковской с юбилеем. Она отметила свой день рождения как раз 28 апреля. То есть никакой отставки правительства, разумеется, не было.

Выпуск насыщен шутками разного рода, он длится более 4,5 минут, снят в студии телеканала БСТ и смонтирован по всем телевизионным канонам. Заканчивается видео фразой, напоминающей скандальный финал одной из оперативок в мэрии Уфы: «Кто это пишет, (запиканный мат)!»