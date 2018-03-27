Владимир Путин возложил цветы у сгоревшего торгового центра в Кемерово

Владимир Путин возложил цветы у сгоревшего торгового центра в КемеровоВидео
Владимир Путин во вторник утром прилетел в Кемерово, где в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли, по последним данным, 64 человека.
У сгоревшего комплекса президент возложил цветы, после чего отправился на совещание, посвященное ликвидации последствий пожара. Там он заявил, что причиной трагедии стали халатность и разгильдяйство.
- Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства, - заявил Владимир Путин.
Президент поручил председателю следственного комитета Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям каждого должностного лица, которое причастно к трагедии.
Последняя проверка торгового центра «Зимняя вишня» должна была произойти в 2016 году, но ее не было из-за надзорных каникул для малого бизнеса.