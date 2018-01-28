В Уфе горел склад ликеро-водочного завода

В Уфе горел склад ликеро-водочного заводаВидео
Сегодня, 12:08Разиф Абдуллин
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Пожар тушили более девяти часов.
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Видео: tdnu.ru
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В Уфе ранним утром 27 января загорелся склад на улице Силикатная в Уфе, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.
Сигнал о возгорании поступил 27 января года в 4 часа 18 минут уфимского времени.
- Горел склад, где, по предварительным данным, хранилась продукция ликеро-водочного завода, - сообщили спасатели. - Пожар был потушен в 13 часов 41 минуту. В ликвидации пожара принимали участие 12 пожарных расчетов и 32 человека личного состава.
Видео тушения пожара опубликовал интернет-ресурс ToDay News Ufa.
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