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В Башкирии многодетная семья с пятью детьми из-за пожара осталась на улице

20 января 2018, 14:29
ЧП произошло накануне в деревне Романовка в Мелеузовском районе республики.

За считанные минуты огонь успел практически полностью уничтожить жилой дом. К счастью, детей удалось спасти благодаря главе семейства. Мужчина не растерялся, вовремя выбил окна в горящем доме и вывел на улицу членов семьи. На место прибыли сотрудники МЧС по РБ. Тушили пожар 6 человек и 2 единицы техники. По предварительной версии, огонь появился из-за неисправной проводки. Выясняются причины и обстоятельства случившегося.

Администрация Мелеузовского района временно разместила семью с пятью детьми в интернате одной из гимназий.

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#Новости#Надежда Валитова#Происшествия
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