Ямы-долгожители: В башкирском Благовещенске депутаты провели рейд на дорогах

На той неделе депутаты городского Совета Благовещенска совершили рейд по дорогам муниципального района. Ямы проверялись на соответствие ГОСTу. Как известно, глубина ям не должна быть более 5 см, длина - 15 см,ширина - 60 см.

Проехав по дорогам города и района благовещенские депутаты Жуков, Шерматов, Князев, Смирнов и Ильичев обнаружили более 40 ям, которые положено заделать в течение 10 дней, как представляющих опасность дорожному движению.

Правда, по словам местных жителей, это ямы-долгожители, они существуют на дорогах района давно.