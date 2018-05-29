Проект полигона ТКО в Благовещенске обсудили в Уфе

После того, как стало известно, что в пяти километрах от Благовещенска построят крупный мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО, жители города вышли на улицы с протестом. 16 мая митинг против нового полигона собрал 500 человек. Люди беспокоятся, что рядом с их городом построят самую большую свалку отходов в стране. По словам организаторов митинга, Благовещенский район является достаточно депрессивным регионом с точки зрении экологии, поскольку в нем сосредоточены несколько производственных предприятий. К тому же, в районе действует построенный в 2016 году полигон “Втор-ресурс”.