Глава Башкирии сравнил эффект от общения с членами СПЧ с радугой

Глава Башкирии сравнил эффект от общения с членами СПЧ с радугойВидео
23 апреля, 11:27Татьяна Майорова
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Небесное явление вызвало у Радия Хабирова неожиданные, но весьма приятные ассоциации.
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Видео: Facebook.com
Сюжеты: Власть без цензуры
Накануне, 22 апреля, ближе к вечеру, после дождя над Уфой появилась красивая радуга, которую многие горожане приняли за добрый знак и стали делиться впечатлениями и ассоциациями.
Глава Башкирии Радий Хабиров не стал исключением и тоже опубликовал фото и видео небесного явления со своим небольшим комментарием.
При этом его ассоциация с радугой оказалась весьма неожиданной. Глава региона сопоставил радугу с последствиями от общения с членами регионального Совета по правам человека.
Отметим также, что впервые за продолжительное время, благодаря радуге, многие пользователи соцсетей отвлеклись от мыслей о коронавирусе.
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