Глава Башкирии сравнил эффект от общения с членами СПЧ с радугой

Накануне, 22 апреля, ближе к вечеру, после дождя над Уфой появилась красивая радуга, которую многие горожане приняли за добрый знак и стали делиться впечатлениями и ассоциациями.

Глава Башкирии Радий Хабиров не стал исключением и тоже опубликовал фото и видео небесного явления со своим небольшим комментарием.

При этом его ассоциация с радугой оказалась весьма неожиданной. Глава региона сопоставил радугу с последствиями от общения с членами регионального Совета по правам человека.