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«Хылыукай» 2017 представит Башкирию на конкурсе «Мисс Россия»

22 марта 2018, 10:04
18-летняя Земфира Байдавлетова поборется за звание самой красивой девушки страны.

Как сообщили в студии Линары Тагировой «Bashkirian Beauty», на «Мисс Россия 2018» Земфира улетела практически со съемок последней серии телепроекта «Хылыукай 2018». Провожать девушку приехали все финалистки конкурса башкирских красавиц и дирекция студии.

18-летняя Земфира — победительница конкурсов красоты «Башкирская красавица», «Мисс Азия России 2017». Девушка родилась в многодетной семье, является младшей из восьмерых детей.

Девушка учится в Институте профессионального образования и информационных технологий БГПУ им. М. Акмуллы. В свободное время любит читать, посещает театры и музеи, любит ходить в кино, увлекается баскетболом.

В прошлом году на конкурсе «Мисс Россия» уроженка Гафурийского района республики Альбина Ахтямова завоевала третье место и удостоилась титула «Вторая вице-Мисс России». Пока это единственная крупная победа башкирских девушек на главном конкурсе красоты страны.

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#Новости#Надежда Валитова#Культура
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