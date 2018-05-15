Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов: Хамитов на матче разбил свой телефон

Сразу после матча «Уфа»-«Тосно», после которого уфимский клуб обеспечил себе выход в Лигу Европы, генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов ответил на вопросы журналистов. Он поблагодарил главу Башкирии Рустэма Хамитова за его вклад в победу.

- Без него этот проект не состоялся бы, - сказал Шамиль Газизов, напомнив о том, что Рустэм Хамитов был одним из инициаторов создания ФК «Уфа». Гендиректор рассказал о том, что во время матча Рустэм Хамитов случайно разбил свой сотовый телефон.

- Это крутая история, - сказал Шамиль Газизов. – Он случайно разбил телефон, когда счет был 0:0.

Впоследствии уфимские футболисты забили пять безответных мячей в ворота соперника.

Отвечая на вопрос о возможном переходе Сергея Семака в «Зенит» Шамиль Газизов сказал:

- Сергей Семак – крутой человек. Если поступит предложение от грандов, то мы не будем ему препятствовать. Он заслужил право тренировать клубы-гранды. Мы – топовый клуб, но пока не гранд.