Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов: Хамитов на матче разбил свой телефон

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов: Хамитов на матче разбил свой телефонВидео
Гендиректор «Уфы» рассказал про Семака и Хамитова и поделился секретами успеха команды.
Сразу после матча «Уфа»-«Тосно», после которого уфимский клуб обеспечил себе выход в Лигу Европы, генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов ответил на вопросы журналистов. Он поблагодарил главу Башкирии Рустэма Хамитова за его вклад в победу.
- Без него этот проект не состоялся бы, - сказал Шамиль Газизов, напомнив о том, что Рустэм Хамитов был одним из инициаторов создания ФК «Уфа». Гендиректор рассказал о том, что во время матча Рустэм Хамитов случайно разбил свой сотовый телефон.
- Это крутая история, - сказал Шамиль Газизов. – Он случайно разбил телефон, когда счет был 0:0.
Впоследствии уфимские футболисты забили пять безответных мячей в ворота соперника.
Отвечая на вопрос о возможном переходе Сергея Семака в «Зенит» Шамиль Газизов сказал:
- Сергей Семак – крутой человек. Если поступит предложение от грандов, то мы не будем ему препятствовать. Он заслужил право тренировать клубы-гранды. Мы – топовый клуб, но пока не гранд.
В апреле ФК «Уфа» продлил контракт с Сергеем Семаком на два года, но известно, что после ухода Манчини с поста главного тренера «Зенита» Семак входит в тройку кандидатов на эту должность. Ситуация с новым главным тренером «Зенита» прояснится до 11 июня.