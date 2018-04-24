Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов о футболе: 17 самых ярких фраз

- У нас хорошая республика, и я хочу, чтобы мы все двигали её вперед. И один из моментов, которые ее продвигают – это футбол. Это мировой вид спорта. Нет такого места на земле, где не играют в футбол. Матч-открытие чемпионата мира 2018 будут смотреть более одного миллиарда человек. И они будут смотреть Россию. И тогда все политические неурядицы отойдут на второй план, всем будет интересно то, что происходит на поле.