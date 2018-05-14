Рустэм Хамитов: Шестое место в России - это очень достойно

Рустэм Хамитов: Шестое место в России - это очень достойноВидео
Сегодня, 08:38Артем Михайлов
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Глава Башкирии Рустэм Хамитов прокомментировал итоги чемпионата России по футболу.
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Артем Михайлов
Сюжеты: Болеем за наших, Видео
13 мая ФК "Уфа" обыграла на своем поле обладателя Кубка России "Тосно" со счетом 5:0. И тем самым сохранила за собой 6 место в чемпионате.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов сразу после матча дал интервью журналистам.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0