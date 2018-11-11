В Башкирии дорожники укладывали асфальт при минусовой температуре

В Башкирии дорожники укладывали асфальт при минусовой температуреВидео
Сегодня, 11:30Татьяна Майорова
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Столбик термометра опустился до минус 7-8 градусов.
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Накануне, 10 ноября, интересную информацию опубликовали в соцсетях общественники из Благовещенского района.
- Не смотря на отрицательную температуру окружающей среды, коммунальные службы Благовещенска производили укладку асфальтового полотна, - говорится в сообщении.
Напомним, недавно врио главы региона Радий Хабиров дал указание запретить укладку асфальта при минусовой температуре. Однако, судя по всему, в ряде районов его слова проигнорировали, стараясь освоить выделенное на дорожные работы финансирование.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
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