В Башкирии дорожники укладывали асфальт при минусовой температуре

- Не смотря на отрицательную температуру окружающей среды, коммунальные службы Благовещенска производили укладку асфальтового полотна, - говорится в сообщении.

Напомним, недавно врио главы региона Радий Хабиров дал указание запретить укладку асфальта при минусовой температуре. Однако, судя по всему, в ряде районов его слова проигнорировали, стараясь освоить выделенное на дорожные работы финансирование.