Первая леди Башкирии первое интервью дала на выставке Видео
Сегодня, 13:34Разиф Абдуллин
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Как выяснилось, Каринэ Хабирова начала рисовать после рождения второго ребенка.
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Видео: Youtube.com
Сюжеты: Видео
Супруга главы региона Башкирии Каринэ Хабирова появилась на выставке произведений участников Всероссийского конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященного 100-летию образования Башкирии, сообщает агентство «Башинформ».
Она осмотрела выставку и дала первое интервью. Она рассказала, что сама начала рисовать после рождения второго ребенка.
- Когда тебя что-то впечатлит, или у тебя возникают чувства к чему-то, тогда у тебя появляются внутренняя сила и фантазия, чтобы начать рисовать, - сказала Каринэ Хабирова. - Я думаю, что скоро что-то напишу и здесь. Башкирия — прекрасный край, я всегда восхищалась ее природой с тех пор, как в первый раз побывала в республике.
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