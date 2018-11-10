Первая леди Башкирии первое интервью дала на выставке

- Когда тебя что-то впечатлит, или у тебя возникают чувства к чему-то, тогда у тебя появляются внутренняя сила и фантазия, чтобы начать рисовать, - сказала Каринэ Хабирова. - Я думаю, что скоро что-то напишу и здесь. Башкирия — прекрасный край, я всегда восхищалась ее природой с тех пор, как в первый раз побывала в республике.