Картины юной уфимской художницы покажут в знаменитой Третьяковке

Осенью 2018 года картины 17-летней уфимки Миланы Максютовой и еще 20 юных художников из 12 регионов России выставятся в одной из самых известных мировых галерей – Третьяковской. Все ребята – победители творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М» и Государственной Третьяковской галереи. Экспозиция приурочена к открытию выставки работ одного из основоположников русского авангарда Михаила Ларионова, который создал новую художественную концепцию – лучизм.
В рамках конкурса «Авангардист» участники со всей России в возрасте от 11 до 18 лет состязались в мастерстве авангарда. Чтобы побороться за победу предлагалось выполнить работу в одном из художественных направлений абстрактного искусства и представить результат на оценку ведущим искусствоведам и художникам-педагогам Третьяковской галереи. Милана Максютова Милана выполнила свои работы в технике линографюра.
Юная художница занимается рисованием с 3 лет и связывает с изобразительным искусством свое будущее – в этом году она закончила первый курс Уфимского училища искусств, отделение «Живопись». Милана признается, что уникальная возможность продемонстрировать свой талант в любимой Третьяковской галерее стало решающим, поэтому специально для конкурса художница подготовила несколько работ.
По признанию юной художницы, ей трудно словами описать это состояние счастья и чувство благодарности организаторам за такой потрясающий приз. Девушка с нетерпением жду поездки в Москву и надеется услышать ценные советы от взрослых художников.
Медиакорсеть взяла у юного дарования небольшое интервью.
- С чего началось ваше творчество? Почему вам захотелось делать то, что вы сейчас делаете, а не что-то другое, например, сочинять стихи, песни, танцевать?
- Начала я рисовать, как говорят родители, с младенчества. И не прошло много времени, как было принято решение отправить меня в детскую студию. Однако осознанный выбор в пользу живописи, то есть мой собственный, был сделан в одиннадцать лет. А что касается других творческих направлений, то в моей жизни музыка занимает важное место. Не так давно я закончила класс фортепиано и композиции. В своё время даже пришлось решить: художник или музыкант.
- В каком возрасте вы написали свое первое произведение? Не детские эксперименты, а вполне осознанное: я рисую это.
- Пожалуй, картина со слоном. «Я рисую это», - думала восьмилетняя я, когда закрашивала пастелью ухо животного.
- Почему именно линогравюра?
- Вообще, именно мой педагог предложил сделать эту работу в графике, а не в живописи, как я изначально хотела. А потом я решила вспомнить технику линогравюры, в которой работала лишь один раз до этого. В Училище искусств как раз есть отличная мастерская для печати, где я и создала свой триптих «Музыка».
- Скажите честно, пока тренировались, сколько линолеума испортили дома и как на это реагировали родители?
- Честно отвечаю, что ни один сантиметр линолеума в доме не пострадал! Для этой техники берётся отдельный отрезок линолеума, на котором и создаётся композиция, так что шокировать родителей не приходилось (улыбается).
- Кто из художников оказал – если такое было – на вас влияние или продолжает оказывать?
- Я стояла в немом изумлении, когда вживую увидела картины Серова, а точнее, его портреты на выставке в Третьяковской галерее. Я стремлюсь к такой же живости в своих работах! Мне нравится творчество Коровина, Шагала, Куинджи, Рериха, Верещагина. Из зарубежных художников я поклонник Рафаэля, Ван Гога, Боттичелли и Караваджо. Но, на самом деле, можно не ходить далеко, ведь я обучаюсь у мастера своего дела, Игнатенко Сергея Николаевича, чему я несказанно рада!
- Ровесники – как реагируют и как понимают то, что вы делаете?
- Все мои друзья и знакомые в малой или большей степени связаны с творчеством. Так что вопросы о вечном и прекрасном мне всегда есть с кем обсудить (улыбается).
- Вам интересен абстракционизм только в живописи или в других проявлениях жизни тоже? Если да, то в каких?
- Я, скорее, реалист снаружи и романтик внутри. Абстракционизм до недавнего времени в принципе меня не интересовал. Сейчас же я всё больше принимаю искусство во всех его проявлениях, поскольку стала понимать, что идея преобладает над исполнением. Упрощение форм, но сохранение концепции само по себе интересно. Но это уже другой разговор...
- Ваши творческие амбиции?
- Сейчас я готовлюсь к следующему большому конкурсу, где тоже намерена войти в число победителей. В целом, сначала закончу училище, потом планирую получить высшее образование. А пока совершенствую свои навыки и получаю удовольствие от каникул.
О проекте «Поколение М»
Всероссийский благотворительный проект «Поколение М» придуман и реализуется компанией МТС, объединяя в себе идею развития творческих способностей ребят по разным направлениям искусства и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.
На виртуальных творческих площадках проекта – сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram – дети могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд. В творческую группу «Поколения М» входят признанные режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит, руководитель детского ансамбля «Непоседы» Елена Пиджоян, популярная певица и композитор Полина Гагарина, модельер Вячеслав Зайцев и многие другие.
За выложенные работы, отданные голоса на портале, а также за «лайки» и «репосты» в социальных сетях пользователи получают баллы и таким образом пополняют общий благотворительный счет, который в режиме реального времени обновляется на главной странице сайта проекта. В конце года МТС переводит баллы в реальные деньги и направляет их на лечение детей. В рамках «Поколения М» собрано более 15 миллионов рублей, которые направлены на операции 42 детям.
Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» и других.