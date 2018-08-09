Картины юной уфимской художницы покажут в знаменитой Третьяковке

- Начала я рисовать, как говорят родители, с младенчества. И не прошло много времени, как было принято решение отправить меня в детскую студию. Однако осознанный выбор в пользу живописи, то есть мой собственный, был сделан в одиннадцать лет. А что касается других творческих направлений, то в моей жизни музыка занимает важное место. Не так давно я закончила класс фортепиано и композиции. В своё время даже пришлось решить: художник или музыкант.