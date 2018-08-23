«Видеть невидимое»: В Уфе открылась выставка тактильных картин

Вчера, 23 августа, в Музее имени Нестерова открылась выставка тактильных картин «Видеть невидимое». На выставку привезли семь картин: шесть рельефных копий знаменитых произведений из собрания Пушкинского музея и одну тактильную копию картины из Нестеровского музея. Картины сделаны так, что их можно и нужно трогать руками, ведь основное предназначение выставки – приобщить незрячих к миру искусства.
Выставка – совместный проект Сбербанка и Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Она уже побывала в более чем десятке российских городов. В каждом городе есть традиция делать одну картину, которая достается в подарок местному музею. В Уфе это портрет Е.П. Васильевой кисти М.В. Нестерова (1906).
Картины сделаны по особой технологии, они рельефны, кроме того, тщательно подбирается текстура полотна, например, одежда персонажа картины на ощупь воспринимается именно как ткань.
Тактильный маршрут в наушниках подскажет вам, куда переставлять руку и что в этот момент изображено на рельефном полотне. Аудиогид к основной экспозиции озвучил актер Евгений Миронов, аудиогид для тактильной копии картины М.В Нестерова – известная уфимская телеведущая, директор телеканала MTVmix Евгения Машко. Выступая перед первыми зрителями выставки, она немного прослезилась.
- Моя жизнь была окружена людьми с определенными проблемами здоровья, - сказала Евгения Машко. – Мой отец тренировал спортсменов-паралимпийцев. Поэтому для меня было очень ответственно принять предложение организаторов выставки – озвучить аудиогид.
В экспозицию вошли произведения художников разных эпох и стилей, чтобы расширить представление слабовидящих людей о европейской живописи. Помимо картины работы Нестерова это «Благовещение» Сандро Боттичелли и «Мадонна с младенцем» Лукаса Кранаха Старшего, «Натюрморт с атрибутами искусств» Жана-Батиста Симеона Шардена и «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «А, ты ревнуешь?» Поля Гогена и «Старый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо.
Выставка будет работать до 21 сентября. Посетить ее могут все желающие. Чтобы погрузиться в мир незрячих людей, каждому выдаются темные очки и аудиогид. И после знакомства с тактильными картинами есть шанс, что мы станем немного ближе друг к другу – здоровые люди и наши соседи, которые не могут видеть.