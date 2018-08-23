«Видеть невидимое»: В Уфе открылась выставка тактильных картин

Выставка будет работать до 21 сентября. Посетить ее могут все желающие. Чтобы погрузиться в мир незрячих людей, каждому выдаются темные очки и аудиогид. И после знакомства с тактильными картинами есть шанс, что мы станем немного ближе друг к другу – здоровые люди и наши соседи, которые не могут видеть.