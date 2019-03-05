В Башкирии чиновники Ростехнадзора "решали проблемы" за 150 тысяч рублей и коньяк

В Нефтекамске возбуждено уголовное дело в отношении троих сотрудников Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по подозрению в получении должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.
В феврале текущего года подозреваемые проводили проверку объекта капитального строительства нефтяного месторождения в Янаульском районе. Они выявили многочисленные нарушения при выполнении строительно-монтажных работ и оформления исполнительно-технической документации. После этого сообщили представителю нефтедобывающего предприятия о том, что 150 тысяч рублей и бутылка коньяка «Hennesy VSOP», стоимостью 3 тысячи рублей решат "проблему". То есть окажут содействие в составлении положительного заключения об отсутствии нарушений норм строительно-монтажных работ на объекте.
Работник нефтедобывающего предприятия согласился, однако обратился в полицию. После передачи денег одному из подозреваемых, его задержали с поличным ФСБ по Башкирии.
Сейчас с задержанными проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Двух подозреваемых заключили под стражу.