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В Башкирии чиновники Ростехнадзора "решали проблемы" за 150 тысяч рублей и коньяк

5 марта 2019, 07:53
Фото: pixabay.com
За 150 тысяч рублей и бутылку коньяка трое сотрудников предложили решить вопрос с нарушениями при капстроительстве.

В Нефтекамске возбуждено уголовное дело в отношении троих сотрудников Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по подозрению в получении должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

В феврале текущего года подозреваемые проводили проверку объекта капитального строительства нефтяного месторождения в Янаульском районе. Они выявили многочисленные нарушения при выполнении строительно-монтажных работ и оформления исполнительно-технической документации. После этого сообщили представителю нефтедобывающего предприятия о том, что 150 тысяч рублей и бутылка коньяка «Hennesy VSOP», стоимостью 3 тысячи рублей решат "проблему". То есть окажут содействие в составлении положительного заключения об отсутствии нарушений норм строительно-монтажных работ на объекте.

Работник нефтедобывающего предприятия согласился, однако обратился в полицию. После передачи денег одному из подозреваемых, его задержали с поличным ФСБ по Башкирии.

Сейчас с задержанными проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Двух подозреваемых заключили под стражу.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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