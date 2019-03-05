В Башкирии чиновники Ростехнадзора "решали проблемы" за 150 тысяч рублей и коньяк

В феврале текущего года подозреваемые проводили проверку объекта капитального строительства нефтяного месторождения в Янаульском районе. Они выявили многочисленные нарушения при выполнении строительно-монтажных работ и оформления исполнительно-технической документации. После этого сообщили представителю нефтедобывающего предприятия о том, что 150 тысяч рублей и бутылка коньяка «Hennesy VSOP», стоимостью 3 тысячи рублей решат "проблему". То есть окажут содействие в составлении положительного заключения об отсутствии нарушений норм строительно-монтажных работ на объекте.