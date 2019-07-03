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Posted 3 июля 2019, 10:53

Published 3 июля 2019, 10:53

Modified 17 октября 2022, 20:01

Updated 17 октября 2022, 20:01

За взятку в Уфе замглавы отдела Ростехнадзора арестовали на два месяца

За взятку в Уфе замглавы отдела Ростехнадзора арестовали на два месяца

3 июля 2019, 10:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сумма взятки и обстоятельства совершенного преступления пока не разглашаются.

Заместитель начальника отдела управления по надзору за объектами нефтегазовой отрасли Ростехнадзора Олег Хромушкин арестован на два месяца, сообщает «Интерфакс».

Он подозревается в получении взятки в Уфе. Сотрудника задержали в Москве, после чего доставили в Уфу по месту совершения преступления.

Напомним, ранее за взятку осудили 64-летнего летнего сотрудника Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. На подозреваемого и двоих его коллег было возбуждено уголовное дело за получение взятки в размере 150 тысяч рублей и бутылки коньяка «Hennesy VSOP», стоимостью три тысячи рублей, за оказание содействия в составлении положительного заключения об отсутствии нарушений норм строительно-монтажных работ на объекте нефтяного месторождения.

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