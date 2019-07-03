За взятку в Уфе замглавы отдела Ростехнадзора арестовали на два месяца

Напомним, ранее за взятку осудили 64-летнего летнего сотрудника Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. На подозреваемого и двоих его коллег было возбуждено уголовное дело за получение взятки в размере 150 тысяч рублей и бутылки коньяка «Hennesy VSOP», стоимостью три тысячи рублей, за оказание содействия в составлении положительного заключения об отсутствии нарушений норм строительно-монтажных работ на объекте нефтяного месторождения.