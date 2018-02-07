«Уфа» сыграла со словацкой «Нитрой»Видео
Сегодня, 09:24Разиф Абдуллин
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Игра не выявила победителя.
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Видео: fcufa.pro
Сюжеты: Болеем за наших, Видео
Вчера, 6 февраля, футбольный клуб «Уфа» провел очередной контрольный матч на втором кипрском учебно-тренировочном сборе. В игре со словацкой «Нитрой» наша команда, при игровом и территориальном преимуществе, не смогла распечатать ворота соперника.
Соперник уфимцев – один из старейших клубов Словакии (основан в 1909 году), прошлый сезон «Нитра» закончила на 2 месте во Второй лиге, а сейчас находится на 7 месте в Первой лиге.
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