«Уфа» сыграла со словацкой «Нитрой»

Вчера, 6 февраля, футбольный клуб «Уфа» провел очередной контрольный матч на втором кипрском учебно-тренировочном сборе. В игре со словацкой «Нитрой» наша команда, при игровом и территориальном преимуществе, не смогла распечатать ворота соперника.

Соперник уфимцев – один из старейших клубов Словакии (основан в 1909 году), прошлый сезон «Нитра» закончила на 2 месте во Второй лиге, а сейчас находится на 7 месте в Первой лиге.