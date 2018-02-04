«Уфа» и «Слован» забили пять мячей в контрольном матче на Кипре

«Уфа» и «Слован» забили пять мячей в контрольном матче на КипреВидео
Вчера, 3 февраля, ФК «Уфа» сыграл контрольный матч с либерецким «Слованом». Матч завершился победой «Слована».
Чехи открыли счет голам первыми, уфимцы сумели сравнять счет в первом тайме. Новичок команды Сейдахмет прострелил в штрафную, а Фатаи переправил мяч в сетку ворот. Во втором тайме чехи снова вышли вперед, и вновь «Уфа» сумела отыграться. Автором голевой передачи вновь стал казахстанский футболист Сейдахметю Его фланговый прострел замкнул Игбун. Но через пять минут «Слован» заработал пенальти, который и реализовал капитан команды Цоуфал.
Следующий контрольный матч ФК «Уфа» проведет 6 февраля против словацкой «Нитры».
Состав ФК «Уфа» (3 февраля): Беленов, Живоглядов, Тумасян, Пауревич, Аликин, Йокич, Зубарев (Дивеев, 66), Салатич, Сейдахмет, Слай, Фатаи