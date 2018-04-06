Два жителя Башкирии отправились в хадж на лошадях в Мекку

Свое путешествие на лошадях мужчины начали 30 марта. Своей отправной точкой выбрали Булгар в Татарстане. И уже прошли Сызрань.

На видео, записанном перед Сызранью, Хасан Идиятуллин говорит, что ехать осталось около пяти тысяч километров.

- Мы хотим дойти до 22 августа, - сообщил Медиакорсети Марсель Ахияретдинов (среди прихожан его зовут Расул – прим.). - В день идём 40-50 км. Много идём пешком. Чтобы лошадям не было тяжело.

- Мечта была давно – понять, что такое Хадж, что чувствовали наши предки, - поделился он. - Почему именно в этом году? 1025 лет с момента принятия ислама именно на территории Булгар. Почему именно на этих конях? Это генетическое наследие, идущее без изменения. Это мустанги нашего континента, что тоже есть часть истории.