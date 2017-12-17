Фермер Хасан Идиятуллин опубликовал открытое обращение к главе Башкирии

- Почти пять лет назад, на этой же ферме эта же группа нелюдей сожгли конюшню и 13 лучших скаковых лошадей Башкирии, многократных победителей скачек в России. Глава Башкирии Рустэм Закиевич Хамитов тогда лично приезжал на пожар. Сожгли лошадок прямо в день выборов, а затем вбросили несколько сотен (почти тысячу на двух УИКах!) бюллетеней против Хасана и Айгуль Идиятуллиных, - напомнил в своем обращении предприниматель. - Но уголовное дело тогда также не возбудили, несмотря на 25 заявлений.