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В Башкирии закупили технику для укладки асфальта в дождь и снег

20 сентября 2017, 17:45
Такая инновационная техника была закуплена в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги".

Известно, что реализация данного проекта позволяет внедрять в ремонт дорог все новые технологии, сообщили в пресс-служба Правительства Башкирии. Так, например, республиканские подрядчики «Автордорстрой» и «Башкиравтодор» ввели асфальтоукладчик с системой нивелирования. Такая ультразвуковая «лыжа» обеспечит ровное асфальтовое покрытие. Более того, работа аппаратуры не зависит от погодных условий.

Еще одну машину, способную работать в непогоду, приобрёл еще один подрядчик. Теперь установку для сушки дорожного полотна используют не только после дождя, но и ранним утром после росы.

Отмечается, что подобная техника ужа давно используется в крупных городах России и в некоторых европейских городах, однако в Башкирии такие машины появились только в этом году.

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