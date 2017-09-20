В Башкирии закупили технику для укладки асфальта в дождь и снег

Известно, что реализация данного проекта позволяет внедрять в ремонт дорог все новые технологии, сообщили в пресс-служба Правительства Башкирии. Так, например, республиканские подрядчики «Автордорстрой» и «Башкиравтодор» ввели асфальтоукладчик с системой нивелирования. Такая ультразвуковая «лыжа» обеспечит ровное асфальтовое покрытие. Более того, работа аппаратуры не зависит от погодных условий.
Еще одну машину, способную работать в непогоду, приобрёл еще один подрядчик. Теперь установку для сушки дорожного полотна используют не только после дождя, но и ранним утром после росы.
Отмечается, что подобная техника ужа давно используется в крупных городах России и в некоторых европейских городах, однако в Башкирии такие машины появились только в этом году.