В Башкирии закупили технику для укладки асфальта в дождь и снег

Известно, что реализация данного проекта позволяет внедрять в ремонт дорог все новые технологии, сообщили в пресс-служба Правительства Башкирии. Так, например, республиканские подрядчики «Автордорстрой» и «Башкиравтодор» ввели асфальтоукладчик с системой нивелирования. Такая ультразвуковая «лыжа» обеспечит ровное асфальтовое покрытие. Более того, работа аппаратуры не зависит от погодных условий.