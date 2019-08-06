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Posted 6 августа 2019, 12:54

Published 6 августа 2019, 12:54

Modified 25 декабря, 05:41

Updated 25 декабря, 05:41

Суд по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе отложили из-за болезни участника

6 августа 2019, 12:54
Процесс переносится уже второй раз.

Сегодня, 6 августа, стало известно, что рассмотрение дела о групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы в Кировском суде Уфы отложено на неделю. Об этом Медиакорсети сообщил адвокат Наиль Багаутдинов.

По его словам, в суд пришло ходатайство с просьбой отложить процесс как минимум до 13 августа из-за болезни адвоката потерпевшей Ирины Валиевой. Суд пошел навстречу этой просьбе.

Напомним, резонансное групповое изнасилование произошло в конце октября прошлого года. Девушка обвинила трех высокопоставленных полицейских чиновников - экс-начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, экс-начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука.

Следствие длилось дольше полугода. За это время трое подсудимых, а также потерпевшая и ее подруга уволены из полиции за пьянство на рабочем месте. Сейчас подсудимые находятся под домашним арестом.

Суд решено проводить в закрытом режиме.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

#Общество#Новости#Суд
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