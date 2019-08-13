В Уфе по делу о групповом изнасиловании дознавательницы потерпевшая явилась в суд

Сегодня, 13 августа, в Кировском районном суде Уфы, наконец-то, началось судебное разбирательство по резонансному делу о групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы. Ранее уже дважды заседания откладывались из-за отсутствия потерпевшей и ее адвоката. Девушка попала в объектив оператора программы "Вести-Башкортостан".

Напомним, эта история началась в конце октября прошлого года, когда стало известно об обращении в полицию 23-летней дознавательницы Уфимского РОВД, заявившей о том, что ее изнасиловали три полицейских руководителя - экс-начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, экс-начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. Мужчины отрицают свою вину.

Пока, до вынесения судебного решения по делу, все трое, а также потерпевшая и ее подруга были уволены из полиции за пьянство на рабочем месте. Обвиняемые находятся под домашним арестом до января 2020 года.