В Уфе ночью прорвало трубу и забил высокий фонтан воды

Сегодня, 14 марта, ночью произошло серьезное коммунальное ЧП во дворе дома по улице Гоголя, 56. Информацию о случившемся и видео выложил очевидцы в соцсетях.

По их словам, примерно в час ночи из земли внезапно забил мощный фонтан воды.

При этом, как сообщили «Вести-Башкортостан», в коммунальных и экстренных службах отрицают поступление заявок с улицы Гоголя ночью.