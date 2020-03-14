В Уфе ночью прорвало трубу и забил высокий фонтан воды

В Уфе ночью прорвало трубу и забил высокий фонтан водыВидео
14 марта, 15:41Татьяна Майорова
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Видео было опубликовано очевидцами в социальных сетях.
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Видео: БашДТП, http://gtrk.tv
Сегодня, 14 марта, ночью произошло серьезное коммунальное ЧП во дворе дома по улице Гоголя, 56. Информацию о случившемся и видео выложил очевидцы в соцсетях.
По их словам, примерно в час ночи из земли внезапно забил мощный фонтан воды.
При этом, как сообщили «Вести-Башкортостан», в коммунальных и экстренных службах отрицают поступление заявок с улицы Гоголя ночью.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
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