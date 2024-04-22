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Поющие фонтаны

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2024
Известны даты запуска работы фонтанов в Уфе
22 апреля, 07:27
2023
В Уфе перестанут работать фонтаны
Фонтаны в городских парках и скверах постепенно готовят к зиме, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
16 октября 2023, 11:33
2020
В Уфе планируют построить еще один фонтан и отреставрируют старый
14 августа 2020, 08:18
Власти Уфы попросили не справлять нужду и не мыться в фонтане «Танцующие журавли»
10 июля 2020, 09:38
Власти Уфы сообщили график режима работы фонтана «Журавли»
9 июля 2020, 07:10
В Уфе спокойно и без торжеств запустили фонтаны
1 июня 2020, 07:25
Уфимская мэрия озвучила дату запуска городских фонтанов
27 мая 2020, 09:06
Радий Хабиров показал, какая будет Советская площадь в Уфе с памятником Шаймуратову
4 февраля 2020, 08:12
2017
Фонтан в Уфе может запеть мелодиями Элвина Грея и Rammstein
3 июля 2017, 07:54
Уфимцы могут сами выбрать песню для фонтана
30 июня 2017, 07:47

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