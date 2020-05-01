В Башкирии стало вирусом видео, где дети катаются на обмотанных скотчем качелях

В Башкирии стало вирусом видео, где дети катаются на обмотанных скотчем качеляхВидео
Катание на качелях происходит, по информации Mash, в Уфе.
Ролик с кадрами того, как дети из Уфы катаются на обмотанных скотчем качелях, становится все более и более популярным. Интерес у пользователей вызывает тот факт, что качели стоят на оцепленной площадке, а действие происходит в карантин.
«Эти дети из Уфы очень уважают карантин и ваши проблемы, но свою любовь к качельным покатушкам уважают всё-таки чуть больше», – пишет Mash.
Сами же качели обмотаны скотчем так, что одна из катающихся девочек ударяется постоянно в него лицо, что, впрочем, никак ее не беспокоит, а даже веселит. Видеоряд сопровождается популярной композицией «I will survive» («Я переживу») американской исполнительницы Глории Гейнор.
Напомним, что в настоящее время в Башкирии действует режим повышенной готовности. Накануне на портале правовой информации был опубликован новый документ, который сохраняет режим полной изоляции до 11 мая. Детям во время пандемии коронавируса категорически запрещено находиться на детских площадках.