В Башкирии стало вирусом видео, где дети катаются на обмотанных скотчем качелях

Ролик с кадрами того, как дети из Уфы катаются на обмотанных скотчем качелях, становится все более и более популярным. Интерес у пользователей вызывает тот факт, что качели стоят на оцепленной площадке, а действие происходит в карантин.

«Эти дети из Уфы очень уважают карантин и ваши проблемы, но свою любовь к качельным покатушкам уважают всё-таки чуть больше», – пишет Mash.

Сами же качели обмотаны скотчем так, что одна из катающихся девочек ударяется постоянно в него лицо, что, впрочем, никак ее не беспокоит, а даже веселит. Видеоряд сопровождается популярной композицией «I will survive» («Я переживу») американской исполнительницы Глории Гейнор.