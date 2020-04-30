Глава Башкирии рассказал, как в одном городе чудом остановили вспышку коронавируса

«Наша работа в ближайшие недели будет основана на двух принципах. Мы усилим контроль за теми организациями, которые могут выступить очагами. Мы уже приняли решение, что новые бригады врачей будут проходить обязательное тестирование. Даю поручение, чтобы внутри промежутка 2-недельного была возможность провести тестирование», – дал поручение руководитель региона.