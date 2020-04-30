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Posted 30 апреля 2020, 09:42

Published 30 апреля 2020, 09:42

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

Глава Башкирии рассказал, как в одном городе чудом остановили вспышку коронавируса

Глава Башкирии рассказал, как в одном городе чудом остановили вспышку коронавируса

30 апреля 2020, 09:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Трагедию чудом удалось предотвратить в Кумертау.

Радий Хабиров рассказал на оперативном совещании, что в Кумертау удалось выявить коронавирус совершенно случайно у одной из сотрудниц психоневрологического диспансера.

Он рассказал, что у женщины взяли анализ на коронавирус перед заступлением на работу, анализ совершенно внезапно показал, что у нее положительный результат. «Вы представляете, что могло произойти?», – резюмировал он.

«Наша работа в ближайшие недели будет основана на двух принципах. Мы усилим контроль за теми организациями, которые могут выступить очагами. Мы уже приняли решение, что новые бригады врачей будут проходить обязательное тестирование. Даю поручение, чтобы внутри промежутка 2-недельного была возможность провести тестирование», – дал поручение руководитель региона.

По словам Хабирова, также нужно оказать полное содействие людям, которые оказались внутри, попросил наладить качественное питание. Напомним, глава Башкирии также сегодня продлил режим самоизоляции до 11 марта. Он сообщил, что в республике наблюдается рост коронавируса.

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