Женский бокс

Красотка из Башкирии попала под волну хейта из-за вызова трансгендеру*

Чемпионка России по боксу Азалия Аминева стремится взять реванш у Иман Хелиф после обидного поражения на чемпионате мира, сообщает «Спорт-Экспресс».