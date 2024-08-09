Азалия Аминева предложила выделить третий пол в спорте

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Известная в Башкирии боксерша Азалия Аминева отмечает, что ее решение вызвать Иман на бой было принято после просмотра боя Иман с итальянкой Анджелой, в котором Анджела проиграла и заявила о том, что бросает бокс.
— Я считаю это несправедливо, что из-за таких ситуаций не стоит бросать бокс. И написала Анджеле слова поддержки о том, что ни в коем случае нельзя расстраиваться, что наша дальнейшая победа еще впереди. И после этого было принято решение вызвать Иман на бой, — говорит Азалия.
Иман Хелиф пока не отреагировала на вызов Азалии. Башкирская боксерша, в свою очередь, говорит, что будет «смотреть по ситуации».
Тем не менее, интересная ситуация возникла вокруг самой сущности вызова. Некоторые комментаторы посчитали слова Азалии о Хелиф провокационными и даже несправедливыми.
— Я никоим образом не собиралась унижать Иман или ставить под сомнение ее статус как женщины», — утверждает боксёрша.
Она объясняет свою позицию: «Все мы понимаем, что у Иман есть как женские, так и мужские гормоны в организме». Поэтому она считает важным создать отдельную категорию соревнований для таких случаев, чтобы оставить чисто женский бокс.
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