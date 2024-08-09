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Азалия Аминева предложила выделить третий пол в спорте

Азалия Аминева предложила выделить третий пол в спорте

9 августа 2024, 05:32
Фото: Андрей Назаров
Азалия Аминева, дебютировавшая 8 августа в профессиональном боксе победой техническим нокаутом над соперницей из Танзании, бросила вызов трансгендеру* Иман Хелиф из Алжира.

Известная в Башкирии боксерша Азалия Аминева отмечает, что ее решение вызвать Иман на бой было принято после просмотра боя Иман с итальянкой Анджелой, в котором Анджела проиграла и заявила о том, что бросает бокс.

— Я считаю это несправедливо, что из-за таких ситуаций не стоит бросать бокс. И написала Анджеле слова поддержки о том, что ни в коем случае нельзя расстраиваться, что наша дальнейшая победа еще впереди. И после этого было принято решение вызвать Иман на бой, — говорит Азалия.

Иман Хелиф пока не отреагировала на вызов Азалии. Башкирская боксерша, в свою очередь, говорит, что будет «смотреть по ситуации».

Тем не менее, интересная ситуация возникла вокруг самой сущности вызова. Некоторые комментаторы посчитали слова Азалии о Хелиф провокационными и даже несправедливыми.

— Я никоим образом не собиралась унижать Иман или ставить под сомнение ее статус как женщины», — утверждает боксёрша.

Она объясняет свою позицию: «Все мы понимаем, что у Иман есть как женские, так и мужские гормоны в организме». Поэтому она считает важным создать отдельную категорию соревнований для таких случаев, чтобы оставить чисто женский бокс.


* — ЛГБТ сообщество признано запрещенным на территории России.

Видео: 1MI
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