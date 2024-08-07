Красотка из Башкирии попала под волну хейта из-за вызова трансгендеру*

Не дождавшись ответа от Хелиф, Аминева вспоминает их встречу на чемпионате мира 2023 года. Тогда она уступила раздельным решением судей, хотя отправила соперницу в нокаут в третьем раунде. Она рассказывает, что удар у Хелиф действительно тяжелый, но сверхъестественного в нем ничего нет.