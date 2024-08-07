Красотка из Башкирии попала под волну хейта из-за вызова трансгендеру*

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В мире профессионального бокса снова разгорелись страсти. Чемпионка России Азалия Аминева решилась на смелый шаг. В своем видеообращении она бросила вызов Хелиф, выразив недовольство тем, как складываются дела в женском боксе.
— Я просто не могла остаться в стороне, — поделилась Азалия в интервью с журналистами. По ее словам, решение записать видео пришло после просмотра боя Хелиф с итальянкой Анджелой Карини.
— Мне стало жалко всех спортсменок, которые когда-либо выходили против Иман и теряли свои шансы на победу. Я решила выступить за всех нас, — отметила она.
Реакция аудитории оказалась неожиданной для Азалии.
— Люди разделились на три лагеря: кто поддерживает меня и других девушек-боксеров; кто стоит на стороне Иман; и те, кто жаждет увидеть наш поединок, — рассказала она.
Несмотря на критику, которая обрушилась на нее в социальных сетях, Азалия уверенно заявляет о своем намерении оставаться спокойной.
Не дождавшись ответа от Хелиф, Аминева вспоминает их встречу на чемпионате мира 2023 года. Тогда она уступила раздельным решением судей, хотя отправила соперницу в нокаут в третьем раунде. Она рассказывает, что удар у Хелиф действительно тяжелый, но сверхъестественного в нем ничего нет.
Интрига усугубляется тем фактом, что решение Международной ассоциации бокса (IBA) дисквалифицировать Хелиф сразу же после их поединка было воспринято многими как справедливое. «Все были рады ее дисквалификации», — утверждает Аминева и добавляет: «Но когда стало известно о допуске к Олимпиаде — это вызвало негодование среди многих девушек».
Сейчас все внимание приковано к тому, ответит ли Иман Хелиф на вызов от Азалии. Она готова выйти на ринг в любое время и по любым правилам. Так или иначе, бокс продолжает оставаться аренной борьбы не только физических сил, но и моральных принципов.
* — ЛГБТ сообщество признано запрещенным на территории России.