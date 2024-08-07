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Красотка из Башкирии попала под волну хейта из-за вызова трансгендеру*

Красотка из Башкирии попала под волну хейта из-за вызова трансгендеру*

7 августа 2024, 04:47
Фото: Федерация бокса России, Reuters
Чемпионка России по боксу Азалия Аминева стремится взять реванш у Иман Хелиф после обидного поражения на чемпионате мира, сообщает «Спорт-Экспресс».

В мире профессионального бокса снова разгорелись страсти. Чемпионка России Азалия Аминева решилась на смелый шаг. В своем видеообращении она бросила вызов Хелиф, выразив недовольство тем, как складываются дела в женском боксе.

— Я просто не могла остаться в стороне, — поделилась Азалия в интервью с журналистами. По ее словам, решение записать видео пришло после просмотра боя Хелиф с итальянкой Анджелой Карини.
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— Мне стало жалко всех спортсменок, которые когда-либо выходили против Иман и теряли свои шансы на победу. Я решила выступить за всех нас, — отметила она.

Реакция аудитории оказалась неожиданной для Азалии.

— Люди разделились на три лагеря: кто поддерживает меня и других девушек-боксеров; кто стоит на стороне Иман; и те, кто жаждет увидеть наш поединок, — рассказала она.

Несмотря на критику, которая обрушилась на нее в социальных сетях, Азалия уверенно заявляет о своем намерении оставаться спокойной.

Не дождавшись ответа от Хелиф, Аминева вспоминает их встречу на чемпионате мира 2023 года. Тогда она уступила раздельным решением судей, хотя отправила соперницу в нокаут в третьем раунде. Она рассказывает, что удар у Хелиф действительно тяжелый, но сверхъестественного в нем ничего нет.

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Интрига усугубляется тем фактом, что решение Международной ассоциации бокса (IBA) дисквалифицировать Хелиф сразу же после их поединка было воспринято многими как справедливое. «Все были рады ее дисквалификации», — утверждает Аминева и добавляет: «Но когда стало известно о допуске к Олимпиаде — это вызвало негодование среди многих девушек».

Сейчас все внимание приковано к тому, ответит ли Иман Хелиф на вызов от Азалии. Она готова выйти на ринг в любое время и по любым правилам. Так или иначе, бокс продолжает оставаться аренной борьбы не только физических сил, но и моральных принципов.

 

* — ЛГБТ сообщество признано запрещенным на территории России.

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